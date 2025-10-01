Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και ειδική επί των θεμάτων εξωτερικής ειδησεογραφίας, εξηγεί την πρόταση 20 σημείων του Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ποιους παράγοντες ζυγίζει η Χαμάς για να πει το «ναι».

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Τα φωτεινά και τα μελανά σημεία στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα» θα ακούσετε:

0:26 Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ειρήνευσης για την περιοχή της Γάζας.

1:14 Γιατί ο Νετανιάχου αποδέχτηκε την πρόταση του Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

1:51 Τι θα απογίνει η Δυτική Όχθη.

2:42 Η αντίδραση της παλαιστινιακής αρχής, η θετική απάντηση των συμμάχων και η αναμονή από τη Χαμάς.

3:13 Με ποιο τρόπο οι σύμμαχοι μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση της Χαμάς.

4:34 Ποιος κρύβεται πίσω από τη σχεδίαση του πλάνου Τραμπ για τη Γάζα.

5:00 Τα δέλεαρ του σχεδίου που θα κάνουν τη Χαμάς να πει το «ναι».

6:18 Η επόμενη μέρα για την ειρήνη στην περιοχή: Τι μας κάνει αισιόδοξους και τι όχι.

7:21 Οι σκέψεις για τη λύση δύο κρατών.

8:11 Η στάση των ακροδεξιών εταίρων του Νετανιάχου και η αποδυναμωμένη Ευρώπη.

9:27 Το χρονοδιάγραμμα για την αποδοχή και την εφαρμογή ή μη του σχεδίου Τραμπ.