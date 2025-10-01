Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Το Βήμα Σήμερα: Ποιους παράγοντες ζυγίζει η Χαμάς για να πει το «ναι» στο σχέδιο Τραμπ
H πρόταση 20 σημείων του Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Ποιους παράγοντες ζυγίζει η Χαμάς για να πει το «ναι»

Νετανιάχου: Δεν αναγνωρίσαμε παλαιστινιακό κράτος, ο στρατός θα μείνει στη Γάζα

Γιατί ο Νετανιάχου ανατρέπει το αφήγημα Τραμπ - «Στη Γάζα ο στρατός, κανένα παλαιστινιακό κράτος»

Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και ειδική επί των θεμάτων εξωτερικής ειδησεογραφίας, εξηγεί την πρόταση 20 σημείων του Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ποιους παράγοντες ζυγίζει η Χαμάς για να πει το «ναι».

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Τα φωτεινά και τα μελανά σημεία στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα» θα ακούσετε:

  • 0:26 Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ειρήνευσης για την περιοχή της Γάζας.
  • 1:14 Γιατί ο Νετανιάχου αποδέχτηκε την πρόταση του Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.
  • 1:51 Τι θα απογίνει η Δυτική Όχθη.
  • 2:42 Η αντίδραση της παλαιστινιακής αρχής, η θετική απάντηση των συμμάχων και η αναμονή από τη Χαμάς.
  • 3:13 Με ποιο τρόπο οι σύμμαχοι μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση της Χαμάς.
  • 4:34 Ποιος κρύβεται πίσω από τη σχεδίαση του πλάνου Τραμπ για τη Γάζα.
  • 5:00 Τα δέλεαρ του σχεδίου που θα κάνουν τη Χαμάς να πει το «ναι».
  • 6:18 Η επόμενη μέρα για την ειρήνη στην περιοχή: Τι μας κάνει αισιόδοξους και τι όχι.
  • 7:21 Οι σκέψεις για τη λύση δύο κρατών.
  • 8:11 Η στάση των ακροδεξιών εταίρων του Νετανιάχου και η αποδυναμωμένη Ευρώπη.
  • 9:27 Το χρονοδιάγραμμα για την αποδοχή και την εφαρμογή ή μη του σχεδίου Τραμπ.

Νετανιάχου: Δεν αναγνωρίσαμε παλαιστινιακό κράτος, ο στρατός θα μείνει στη Γάζα

Νετανιάχου: Δεν αναγνωρίσαμε παλαιστινιακό κράτος, ο στρατός θα μείνει στη Γάζα

Πρόταση Τραμπ για Γάζα: «Ναι» από τη διεθνή κοινότητα, «όχι» από την ισραηλινή ακροδεξιά

Πρόταση Τραμπ για Γάζα: «Ναι» από τη διεθνή κοινότητα, «όχι» από την ισραηλινή ακροδεξιά

ΗΠΑ: Τι σημαίνει το shutdown της κυβέρνησης – Ποιοι τομείς επηρεάζονται

ΗΠΑ: Τι σημαίνει το shutdown της κυβέρνησης - Ποιοι τομείς επηρεάζονται

Explainers
60 λεπτά πριν Βασίλης Νάνης

Απεργία: «Παγώνει» σήμερα δημόσιος και ιδιωτικός τομέας - Οι συγκεντρώσεις, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: «Παγώνει» δημόσιος και ιδιωτικός τομέας – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκληρή αντιπαράθεση για την κατάθεση Σημανδράκου

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκληρή αντιπαράθεση για την κατάθεση Σημανδράκου – ΠαΣοΚ: «Απελπισία και αμηχανία»

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές ανακοίνωσε ο Δένδιας

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές ανακοίνωσε ο Δένδιας – «Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό»

