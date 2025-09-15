Υπάρχουν άνθρωποι φωτεινοί, και ανάμεσά τους σίγουρα συγκαταλέγονται η Ελένη Αβραμίδου και ο σύντροφός της, Ιάσονας Μίχος. Το μαγαζί τους, το Maison de Μεζέ, μου το πρότειναν πολλοί στο νησί αφού είναι και οι δύο ιδιαίτερα αγαπητοί, κι ας μην κατάγονται από τη Σύρο.

Ο Ιάσονας Μίχος με το πηγαίο χαμόγελο που έχει κάνει τον ίδιο και τη σύντροφό του, Ελένη Αβραμίδου, τόσο αγαπητούς στη Σύρο. Φωτό: Χρήστος Καββούρης

Το σημείο όπου βρίσκεται είναι εξαιρετικά κομβικό, πάνω στο γοητευτικό και πολύβουο –συνήθως– σοκάκι της Άνω Σύρου. Περνώντας απέξω, άνετα κάποιος μπορεί να το μπερδέψει με σπίτι, και την ίδια αίσθηση δημιουργούν οι ιδιοκτήτες του, που έχουν πάντα ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό τους.

Αυθεντικές συριανές γεύσεις που παρασκευάζονται καθημερινά από τα χέρια των άξιων ανθρώπων του Maison de Μεζέ. Φωτό: Χρήστος Καββούρης

Το ζευγάρι εμπνεύστηκε ένα μικρό παρασκευαστήριο αυθεντικών προϊόντων και σκέφτηκε να το λειτουργήσει παράλληλα ως δοκιμαστήριο προσφέροντας υπέροχους μεζέδες που σε μυούν στη συριανή γαστρονομία και σου μεταφέρουν μια ευχάριστη οικειότητα και μια απλότητα που σε χαλαρώνει.

Μρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, τουρσιά και γευστικές σάλτσες βρίσκονται στα ράφια του καταστήματος και μας καλούν να τα ανακαλύψουμε. Φωτό: Χρήστος Καββούρης

Μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού, τουρσιά, μουστάρδες, ταχίνια, γευστικές σάλτσες και πάρα πολλά ακόμα φτιάχνονται με αγάπη και συμμετέχουν στις συνταγές του μενού. Στους πάγκους υπάρχουν επίσης επίλεκτα προϊόντα από ντόπιους παραγωγούς ή από άλλα σημεία της Ελλάδας, όλα παρασκευασμένα με ηθικό και αγνό τρόπο.

Στα τραπεζάκια του Maison de Μεζέ ξεκινάς με καφέ και σπιτική βυσσινάδα και συνεχίζεις, ώρες μετά, με τσίπουρα και τοπικά μεζεδάκια. Φωτό: Χρήστος Καββούρης

Στο Maison de Μεζέ δεν σου φτάνει ο χρόνος. Θα αρχίσεις απολαμβάνοντας χυμό ή καφέ και θα προχωρήσεις στα τσίπουρα, τα οποία θα σβήσεις με μια γλυκιά σπιτική βυσσινάδα. Ανακαλύψτε τα καλούδια τους αλλά και τα καταπληκτικά ξύλινα κοσμήματα της Ελένης –απόφοιτος της Καλών Τεχνών– στο site τους maisondemeze.gr.