Υπάρχουν άνθρωποι φωτεινοί, και ανάμεσά τους σίγουρα συγκαταλέγονται η Ελένη Αβραμίδου και ο σύντροφός της, Ιάσονας Μίχος. Το μαγαζί τους, το Maison de Μεζέ, μου το πρότειναν πολλοί στο νησί αφού είναι και οι δύο ιδιαίτερα αγαπητοί, κι ας μην κατάγονται από τη Σύρο.

Το σημείο όπου βρίσκεται είναι εξαιρετικά κομβικό, πάνω στο γοητευτικό και πολύβουο –συνήθως– σοκάκι της Άνω Σύρου. Περνώντας απέξω, άνετα κάποιος μπορεί να το μπερδέψει με σπίτι, και την ίδια αίσθηση δημιουργούν οι ιδιοκτήτες του, που έχουν πάντα ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό τους.

Το ζευγάρι εμπνεύστηκε ένα μικρό παρασκευαστήριο αυθεντικών προϊόντων και σκέφτηκε να το λειτουργήσει παράλληλα ως δοκιμαστήριο προσφέροντας υπέροχους μεζέδες που σε μυούν στη συριανή γαστρονομία και σου μεταφέρουν μια ευχάριστη οικειότητα και μια απλότητα που σε χαλαρώνει.

Μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού, τουρσιά, μουστάρδες, ταχίνια, γευστικές σάλτσες και πάρα πολλά ακόμα φτιάχνονται με αγάπη και συμμετέχουν στις συνταγές του μενού. Στους πάγκους υπάρχουν επίσης επίλεκτα προϊόντα από ντόπιους παραγωγούς ή από άλλα σημεία της Ελλάδας, όλα παρασκευασμένα με ηθικό και αγνό τρόπο.