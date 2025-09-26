Ο Παναθηναϊκός ξέχασε τις κακές εμφανίσεις του ελληνικού πρωταθλήματος, θυμήθηκε την καλή απόδοση των ευρωπαϊκών προκριματικών και επικράτησε δίκαια με 4-1 της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Ένα αποτέλεσμα που αποτελεί τη βάση για να διεκδικήσει το Τριφύλλι ένα υψηλό πλασάρισμα στη βαθμολογία, αφού εκτός από τους τρεις βαθμούς, έχει μεγάλο ενεργητικό και στα γκολ.

Προφανώς και τα προβλήματα δεν λύθηκαν σε ένα βράδυ, ούτε θα εξαφανιστούν δια μαγείας. Ωστόσο, για λίγες ώρες, ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες του και οι ποδοσφαιριστές, έχουν το δικαίωμα να χαμογελάσουν, να χαρούν και να τονώσουν την αυτοπεποίθηση τους. Ήταν μία νίκη που είχαν ανάγκη οι «πράσινοι», προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν ως εφαλτήριο για τη συνέχεια.

Το παιχνίδι εξελίχτηκε ευνοϊκά για τον Παναθηναϊκό και αυτό δεν παραβλέπεται. Επίσης, αδράνειες και παθογένειες από τη Super League εμφανίστηκαν και στο «Σταντ ντε Σουίς», αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού συμπεριφέρθηκαν άψογα, τακτικά και ατομικά. Η ανακούφιση ήταν φανερή μετά τη λήξη και όλοι πήγαν στους Έλληνες εκδρομείς που ταξίδεψαν στην Ελβετία για να στηρίξουν, παραβλέποντας την απογοήτευση από τα προηγούμενα ματς.

Ονειρικό 20λεπτο με τρία γκολ για τον Παναθηναϊκό

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι πριν σκοράρει, προειδοποίησε δύο φορές… Στο 2ο λεπτό στη μικρή τον πρόλαβε ο Ζουκρού με τάκλιν και στο 8′ ο Πολωνός επιθετικός δεν σημάδεψε σωστά. Όμως στο 10′ αυτό άλλαξε. Ο Ζαρουρί γέμισε από αριστερά, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι στον Τετέ που γύρισε στον Σφιντέρσκι και αυτός με γυριστό «νίκησε» τον Κέλερ. Πριν προλάβει να συνέρθει η Γιουνγκ Μπόις, ο Παναθηναϊκός πέτυχε δεύτερο γκολ. Στο 13′ ο Ρενάτο εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά, ο Ζουκρού δεν έδιωξε καλά τη μπάλα που στρώθηκε στον Ζαρουρί στο δεύτερο δοκάρι και αυτός πέτυχε γκολ με δυνατό σουτ!

Οι Ελβετοί επιχείρησαν να αντιδράσουν και στο 14′ ο Μάλες σκόραρε, αλλά υποδείχτηκε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Αντί αυτό να ενθαρρύνει τους γηπεδούχους, δαιμόνισε πιο πολύ τους «πράσινους». Ο Μπακασέτας στο 20′ σούταρε από απόσταση, ο Κέλερ έχασε τη μπάλα και ο επερχόμενος Ζαρουρί έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-3!

Κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός θυμήθηκε τον κακό εαυτό του. Στο 25′ ο Φάσναχτ άνοιξε μία κακή πάσα προς τον Γιάνκο, ο Ρενάτο ολιγώρησε να πάει προς τη μπάλα, ο Λαφόν βγήκε από την εστία του και ο Γιάνκο με ένα χαλαρό πλασέ μείωσε το σκορ. Αυτό άγχωσε τους παίκτες του Κόντη και αναπτέρωσε το ηθικό των Ελβετών, οι οποίοι μπορούσαν να βρουν δεύτερο γκολ στις κλασικές ευκαιρίες με τους Μοντέιρο, Μάλες και Φάσναχτ.

Δεν αγχώθηκε καθόλου ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μην επιτρέψει στη Γιουνγκ Μπόις να τρέξει και παράλληλα να την χτυπήσει στους κενούς χώρους. Αυτό απέδωσε εν μέρει, αφού στο 50′ ο Κώτσιρας απείλησε με συρτό μακρινό σουτ, ενώ στο 56′ ο Μπακασέτας από το ημικύκλιο σούταρε πάνω στον Κέλερ. Ακολούθησε ένα δοκάρι σε μακρινό σουτ του Μπακασέτα που ήταν ως μη γενόμενο λόγω οφσάιντ και ακολούσε η επιτυχημένη συνεργασία Ζαρουρί και Κώτσιρα, στην τελευταία επαφή τους με τη μπάλα. Στο 68′ ο Αρκάς δεξιός μπακ σέντραρε και ο Ζαρουρί στην καρδιά της περιοχής σκόραρε με γυριστό! Χατ-τρικ για τον Μαροκινό σε μία εμφάνιση καριέρας!

Το 4-1 διέλυσε τις ελπίδες που είχαν οι Ελβετοί για ανατροπή και επέτρεψε στον Κόντη να διαχειριστεί το παιχνίδι και να προστατεύσει το αποτέλεσμα. Όπερ και εγένετο από τον υπηρεσιακό τεχνικό του Τριφυλλιού, που αυτή τη φορά δεν ρίσκαρε και προστάτευσε την εστία του Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός νίκησε και άρχισε με ιδανικό τρόπο τη League Phase του Europa League.

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (Τζόρτζιο Κοστίνι): Κέλερ, Γιάνκο (77′ Άντριους), Ζουκρού, Μπενίτο, Χατζάμ, Μάλες, Γκίγκοβιτς (67′ Ραβέλοσον), Φερνάντες, Μοντέιρο (67′ Κόλεϊ), Μπέντια (67′ Κόρντοβα), Φασνάχτ (77′ Πιτς)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Σάντσες (77′ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (84′ Ταμπόρδα), Τετέ (77′ Καλάμπρια), Ζαρουρί (70′ Κυριακόπουλος), Σβιντέρσκι (70′ Ντέσερς)