Αρκετά πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων του στον Παναθηναϊκό, ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν μ’ ένα βαθμό στα πρώτα δύο ματς που έδωσαν για τη Super League, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός «τρέχει» χωρίς απώλειες, και η διοίκηση της ΠΑΕ πήρε την απόφαση να χρεώσει στον Πορτογάλο όλο το ανάθεμα για τον αγωνιστικό κατήφορο που είχε ως αποκορύφωμα το 3-2 από την Κηφισιά στον «ουδέτερο» Βόλο. Εξ ου και προχώρησε άμεσα στη λύση της μεταξύ τους συνεργασίας.

«Καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του», ευχήθηκαν στον Ρουί Βιτόρια από το «τριφύλλι» το μεσημέρι της Δευτέρας, οι άνθρωποι του οποίου μπαίνουν ξανά σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή. Όπως ακριβώς πέρυσι το φθινόπωρο μετά το «διαζύγιο» με τον Ουρουγουανό Ντιέγκο Αλόνσο.

Στη μετά Γιοβάνοβιτς εποχή ο έμπειρος τεχνικός είναι ο τέταρτος που φεύγει σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

Τι οδήγησε στο τέλος του Βιτόρια

Είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό στα τέλη Οκτωβρίου του 2024 και σ’ αυτό το διάστημα κράτησε το κουμάντο σε 43 παιχνίδια συνολικά. Του πιστώνεται το συμμάζεμα στο αγωνιστικό τμήμα, με αποτέλεσμα την κατάκτηση της δεύτερης θέσης πέρυσι, και η εφετινή εξασφάλιση της ευρωπαϊκής θέσης στη League Phase του Europa League. Από την άλλη όμως έχει ευθύνη για την μπλαζέ εικόνα της ομάδας του σε παιχνίδια με υποδεέστερους αντιπάλους και την κακή διαχείριση στη διάρκεια των αγώνων.

Βέβαια κι ο Πορτογάλος με άλλη ομάδα δούλεψε στην καλοκαιρινή προετοιμασία κι άλλη κλήθηκε να διαχειριστεί στην έναρξη της εγχώριας σεζόν, καθώς στο μεσοδιάστημα ο Παναθηναϊκός πούλησε τους Βαγιαννίδη, Μαξίμοβιτς και Ιωαννίδη χωρίς τα κενά τους να καλυφθούν με ανάλογη ποιότητα.

Οι δύο επιλογές του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους τον αγώνα με την Καλλιθέα για το Κύπελλο και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, προτού κάνουν πρεμιέρα στην Ευρώπη. Άρα ο χρόνος τούς πιέζει να βρουν άμεσα λύση και να καταλήξουν, αν θα πορευτούν γι’ αρχή με μεταβατική επιλογή ή θα προχωρήσουν απευθείας σε λύση μονιμότητας.

Λίστες με ελεύθερους προπονητές κυκλοφορούν πολλές. Το ζητούμενο είναι, σε κάθε περίπτωση, το σκεπτικό της εκάστοτε απόφασης κι αν εξυπηρετείται, εν τέλει, κάποιο συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο.