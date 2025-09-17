Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τον εαυτό του στη μετά-Βιτόρια εποχή και το «αναιμικό» 1-0 επί της Athens Kallithea στην Λεωφόρο με υπηρεσιακό προπονητή δεν ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα που έψαχνε.

Ναι μεν η νίκη τού χάρισε τους τρεις βαθμούς στην εκκίνηση της League Phase του Κυπέλλου, αλλά η έλλειψη ψυχολογίας και χημείας ήταν παραπάνω από εμφανής.

Το ότι ο Τετέ είχε κέφια να αναλάβει πρωτοβουλίες και να ηγηθεί, επιστρέφοντας από τραυματισμό, συγκαταλέγεται στα θετικά για το «τριφύλλι» προτού υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Όπως θετικό ήταν και το πρώτο γκολ με τα πράσινα του Ντέσερς, ο οποίος ήταν μέσα σε πολλές φάσεις.

Πάντως του Παναθηναϊκού το παιχνίδι δεν κύλησε ιδανικά, δεδομένου ότι οι φιλοξενούμενοι τον στρίμωξαν και τον απείλησαν σε δύο – τρεις περιπτώσεις, πρώτου και δεύτερου μισού, προκαλώντας τις αποδοκιμασίες της ήδη προκατειλημμένης κερκίδας. Της έλειψε όμως της Καλλιθέας η σωστή τελική επιλογή έτσι ώστε να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι.

Μόνο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα οι «πράσινοι» έβγαλαν περισσότερα πράγματα στο χορτάρι. Σκόραραν εκ νέου μάλιστα με τον Πάντοβιτς, στο 87′, αλλά ο δημιουργός Κώτσιρας ήταν εκτεθειμένος και το γκολ δεν μέτρησε με αποτέλεσμα το 1-0 να μην διαταραχθεί ως το φινάλε.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου (68’ Μπόκος), Τετέ (68’ Μπακασέτας), Ταμπόρδα (58’ Τσέριν), Ζαρουρί (78’ Τζούριτσιτς), Ντέσερς (78’ Πάντοβιτς)

Καλλιθέα: Κρέσπι, Ματίγιεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Παυλάκης, Κριμιτζάς (78’ Ζωγραφάκης), Μαυρίας (46’ Σαρδέλης), Γρίβας (46’ Ορμενάι), Γκολφίνος, Σαταριάνο (64’ Μεταξάς), Καστίγιο