Αναζητώντας την Αλήθεια, να’ρθει στο φως του ήλιου, γονέας (Π. Ρούτσι) για τον άδικο θάνατο του παιδιού του (Ντένις) έφθασε στην έσχατη πράξη της απεργίας πείνας. 14η μέρα διακινδυνεύει τη ζωή του για την εκταφή του παιδιού του να μάθει τις αιτίες, αλλά και τις ευθύνες προσώπων και εξουσίας. «Θα είμαι εδώ στην πόρτα τους, μέχρι τέλους» δήλωσε ο πονεμένος πατέρας.

Η νηστεία, που προκαλεί άμεσο κίνδυνο στη ζωή του αποτελεί πράξη αντίστασης και πίεσης στην εξουσία, που δεν είναι ικανή να εγγυάται την ασφάλεια ζωής στη διακίνηση των πολιτών στις βασικές υποδομές της χώρας. Ο σιδηρόδρομος παραμένει ανασφαλής. Ο συλλογικός θρήνος, γονιών και κοινωνίας, που έχει εκφρασθεί σε μνημιώδεις εκδηλώσεις, αποτελεί ένα δριμύ κατηγορώ απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας.

Το συλλογικό τραύμα της κοινωνίας μας, μπορεί να οδηγήσει σε θεσμική μεταμόρφωση και έλεγχο της εξουσίας. Ο δρόμος του Γολγοθά, που πορεύεται ο Π. Ρούτσι, είναι απολύτως νόμιμος. Ασκεί νόμιμο δικαίωμα, ηθικό και νομικό, εκφράζοντας τον αγώνα του πατέρα να θυσιάσει τη ζωή του για να μάθει την αλήθεια για το παιδί του. Παράλληλα εκφράζει, με κίνδυνο της ζωής του, το συλλογικό τραύμα, που απαιτεί Δικαιοσύνη και ελέγχο της εξουσίας.

Εγκαλεί την πολιτική εξουσία να μην χειραγωγεί τη Δικαιοσύνη. Ζητά από την δικαστική εξουσία να αποδώσει Δικαιοσύνη. Προσκαλεί την κοινωνία να γίνει ισχυρή, για να χυθεί άπλετο φως Αλήθειας παντού. Μονάχα μια ισχυρή κοινωνία, μπορεί να ελέγξει την εξουσία, όπως αναφέρει στο βιβλίο του ‘ΚΑΤΗΓΟΡΩ’ ο Εμίλ Ζολά.

Καθολική η αποδοχή στην κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονιού να ζητήσει από τις δικαστικές αρχές την εκταφή του διαμελισμένου παιδιού του στην τραγωδία των Τεμπών. Η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων καλεί τις δικαστικές αρχές να εξετάσουν τα αιτήματα των γονιών. Το δικαίωμα τους, δεν μπορεί να ‘βραχυκλωθεί’ με επικοινωνιακές πιρουέτες. Η ψυχική δύναμη και αντοχή των γονιών, μπροστά σε κοινωνική λήθη και θεσμική αδικία, έγινε ποτάμι οργής και λαχτάρας για Δικαιοσύνη.

Νιώθουν οι γονείς ηθική υποχρέωση έναντι των παιδιών που έχασαν, μέσα σε ένα αποτυχημένο και τραυματικό κόσμο, με αίσθημα αδικίας να αγωνισθούν για την απόδοση Δικαιοσύνης. Νιώθουν ότι η αλαζονική ηγεσία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες και δεν έχει τύψεις για τα Τέμπη. Νιώθουν ότι το τρίγωνο της ενοχής και διαπλοκής (εξουσία, εργολαβικά συμφέροντα και πρόθυμοι οργανισμοί και πρόσωπα) έθεσαν το κέρδος πάνω από την ασφάλεια ζωής των παιδιών τους. Κάνουν λάθος πιστεύω όσοι κρίνουν τον πόνο των γονιών και τον τρόπο που αποζητούν Δικαιοσύνη. Κάνουν λάθος όσοι προσπαθούν να διαιρέσουν γονιούς και κοινωνία, ότι κάποιοι θέλουν να καθυστερήσουν τη δίκη και κάποιοι θέλουν εδώ και τώρα.

Έχω πολλές φορές επισημάνει ότι ο θεσμός της Δικαιοσύνης, συμβάλλει καθοριστικά, στην κοινωνική συνοχή και αποτελεί τον θεματοφύλακα του κράτους δικαίου. Προσδοκώ και εν προκειμένου να αναποκριθεί με δίκαια κρίση στα αιτήματα των γονιών. Προσκαλώ το δικηγορικό και νομικό σώμα να προασπίσει τα δικαιώματα των πονεμένων γονιών και να συμβάλλει αποφασιστικά στην έκβαση μιας δίκαιας δίκης.

Η απεργία πείνας ενός γονιού στέλνει πολλαπλά μηνύματα στην πολιτική και δικαστική εξουσία. Ο συλλογικός πόνος καθιστά μια κοινωνία ισχυρή, που ελέγχει την εξουσία και απαιτεί Δικαιοσύνη. Ας μην κατηγορούμε τους γονείς που απαιτούν τοξικολογικές εξετάσεις. Αν η πολιτεία, δεν είχε σπεύσει να ισοπεδώσει το χώρο του εγκλήματος σε τρείς μέρες χωρίς την παρουσία εισαγγελικής αρχής θα είχαν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις, ιστολογικές και δεν θα χρειαζόταν να πορευτούμε στην αβέβαιη γκρίζα ζώνη, του ξυλολίου και των αγνώστων χημικών, επί δύο και πλέον χρόνια.

Η ολιγωρία των δικαστικών αρχών, από τις πρώτες ώρες του εγκλήματος και όλο το τριήμερο (1,2,3 Μαρτίου 2023) επέτρεψαν σε κυβερνητικά στελέχη να αλλοιώσουν τις συνθήκες του εγκλήματος και ασφαλώς να μην γίνουν ιστολογικές εξετάσεις. Πολιτεία και Δικαιοσύνη ας μην λησμονούνε αυτή την αλήθεια. Ο εφέτης ανακριτής Σ. Μπακαίμης στα κατηγορητήρια του, στους επτά (7) επικεφαλής με την παρουσία του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ βεβαιώνει ότι αλλοίωσαν τις συνθήκες του εγκλήματος και ότι χάθηκαν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια.

*Ο κ. Λουκάς Αποστολίδης είναι δικηγόρος, Πρ. Αντιπρόεδρος της Βουλής