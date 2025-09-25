5 το πρωί: Η αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο θάνατος του δόκιμου ναυτικού – Η δίκη για τις υποκλοπές
Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς ξεκίνησε από χθες ο κύκλος των μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δεν έδωσε σαφείς εξηγήσεις ο μεταβατικός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς, μετάθεση ευθυνών από τον Κώστα Σαλάτα.
1
Σκληραίνει η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ασαφείς οι απαντήσεις Καββαδά
- Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση: Με την κατάθεση των πρώτων μαρτύρων ξεκίνησε χθες η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την πλειοψηφία να έχει απορρίψει τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης, χθες Τετάρτη κατέθεσαν ο Ιωάννης Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού που ανέλαβε μόλις πριν λίγες εβδομάδες καθήκοντα στον απόηχο της υπόθεσης, καθώς και ο προκάτοχός του, ο Νίκος Σαλάτας. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε την καθυστέρηση στη διαβίβαση εγγράφων που θεωρεί απαραίτητα για την εξέταση των μαρτύρων, ενώ η Νέα Δημοκρατία αντέτεινε ότι πρόκειται για προσπάθεια δημιουργίας πολιτικού θεάματος.
- Ασαφείς απαντήσεις Καββαδά: Ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς, δήλωσε ότι προχωρά σε καταγραφή στοιχείων και διασφάλιση πληρωμών προς τους αγρότες έως 31/12/2025, αποφεύγοντας όμως να τοποθετηθεί για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον Οργανισμό και τις δικαστικές έρευνες.
- Επιθετική γραμμή Σαλάτα: Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, επέρριψε ευθύνες στην Παρασκευή Τυχεροπούλου και αμφισβήτησε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καταγγέλλοντας ότι καρατομήθηκε με εντολή Μαξίμου και αφήνοντας αιχμές για «κατάρρευση του κράτους δικαίου».
2
Μπορεί το ΝΑΤΟ να καταρρίψει τα ρωσικά μαχητικά;
- Οι παραβιάσεις: Επανειλημμένες είναι το τελευταίο διάστημα οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία, εγείροντας το μεγάλο ερώτημα, για το εάν θα πρέπει η Συμμαχία να απαντήσει καταρρίπτοντάς τα. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή τρία ρωσικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά προτού αναχαιτιστούν από μαχητικά του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ρωσικά drones μπήκαν στην πολωνική επικράτεια και τουλάχιστον τρία καταρρίφθηκαν μετά την αντίδραση πολωνικών F-16 και ολλανδικών F-35.
- «Όλα τα αναγκαία στρατιωτικά μέσα»: «Η Ρωσία δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», ανέφεραν οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.
- Η έκκληση: Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, απεύθυνε έκκληση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ προς τις παγκόσμιες δυνάμεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και με το Κίεβο για να σταματήσουν τη ρωσική εισβολή στη χώρα του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι «ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να επεκτείνει τον πόλεμο και πέρα από την Ουκρανία»
3
Θάνατος δόκιμου ναυτικού σε εκπαιδευτικό ταξίδι - 24ωρη απεργία από τα συνδικάτα
- Τραγικός θάνατος δόκιμου ναυτικού: Ο 20χρονος καθαριστής μηχανής, που βρισκόταν σε εκπαιδευτικό ταξίδι στο «Blue Star Chios», έχασε τη ζωή του έπειτα από εργατικό δυστύχημα κατά το δρομολόγιο Ρόδος–Πειραιάς.
- Αντίδραση ναυτεργατικών σωματείων: Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ κήρυξαν 24ωρη απεργία στην ακτοπλοΐα από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, καταγγέλλοντας ελλείψεις στην ασφάλεια και απαιτώντας «να σταματήσει το αίμα των ναυτεργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών».
- Νομικές εξελίξεις και ανακοίνωση εταιρείας: Η Blue Star Ferries εξέφρασε τη λύπη της και δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές, ενώ λιμενικοί συνέλαβαν τον Πλοίαρχο και τον Α΄ Μηχανικό του πλοίου, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
4
Διακόπηκε η δίκη για τις υποκλοπές
- Για πότε αναβλήθηκε η δίκη; Η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών διακόπηκε και ορίστηκε νέα ημερομηνία για τις 22 Οκτωβρίου 2025. Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων οι Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού, δεν ήταν παρόντες στη διαδικασία, υποδηλώνοντας πιθανή απουσία και στις επόμενες συνεδριάσεις.
- Τι ζητάει η υπεράσπιση; Η υπεράσπιση του Ταλ Ντίλιαν ζήτησε έγγραφα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τα οποία δεν είχε λάβει γνώση λόγω έλλειψης των σχετικών κωδικών στη δικογραφία. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε ότι οι κωδικοί υπάρχουν και θα χορηγηθούν στην υπεράσπιση.
- Τι «στοιχειώνει» την υπόθεση; Σε δηλώσεις του μετά τη διακοπή της δίκης, η οποία είχε ήδη οδηγηθεί σε αναβολή επ’ αόριστον τον περασμένο Μάιο, προκειμένου να μεταφραστούν έγγραφα της δικογραφίας στα αγγλικά, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, ανέφερε πως την υπόθεση «στοιχειώνουν δύο πράγματα»: πρώτον, η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που υπήρξαν θύματα παρακολούθησης· και δεύτερον, ότι «σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο εξετάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής».
5
Χαλάει ο καιρός, έρχονται καταιγίδες
- Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία να πέφτει από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας τη ζακέτα αναγκαίο αξεσουάρ τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει φθινόπωρο διαρκείας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια. Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς,
- Πιθανές οι πλημμύρες: Από το βράδυ του Σαββάτου έως και το απόγευμα της Κυριακής θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα. Αν ο μεγάλος όγκος νερού δεν πέσει στη θάλασσα είναι ορατό το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου, του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.
- Πόσο θα επηρεαστεί η Αττική: Από τα έντονα φαινόμενα μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο η Αττική, η Θράκη και το Αιγαίο.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.