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Την περασμένη Κυριακή ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του οδηγώντας «γουρούνα» στην Ίο. Πριν από περίπου δύο εβδομάδες άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κέρκυρα με θύμα έναν 42χρονο Βρετανό τουρίστα. Μαζί του ήταν και ο 15χρονος γιος του ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Το καλοκαίρι δεν έχει ακόμη μπει καλά καλά, και ήδη στα νησιά έχουμε αρχίσει να μετράμε απώλειες ανθρώπινων ζωών απ’ αυτό το φαινομενικά εύκολο στη χρήση λόγω του όγκου και των τεσσάρων τροχών του, αλλά στην πραγματικότητα εξαιρετικά επικίνδυνο, όχημα.

Πόσοι και πόσοι δεν έχουν ανέβει σε ATV – αυτό που όλοι αποκαλούν «γουρούνα» – είτε ως οδηγοί είτε ως συνοδηγοί, από τη δεκαετία του ’80, οπότε άρχισαν να κατακλύζουν τους ελληνικούς δρόμους και δη αυτούς των νησιών. Η «γουρούνα», αυτό το ογκώδες τετράτροχο όχημα, που «δυσκολευόταν» στις στροφές, ήταν συνδεδεμένο με το ελληνικό καλοκαίρι. Μπορούσαν να τη νοικιάσουν ακόμη και δεκαπεντάχρονα παιδιά, χωρίς άδεια οδήγησης. Είτε ήταν μικροί είτε μεγάλοι, είτε είχαν δίπλωμα είτε όχι, οι οδηγοί δε φορούσαν κράνος. Πολλοί δε, ανέβαιναν σε αυτό… ημίγυμνοι, μόνο με μαγιό και σαγιονάρες. Οι «ανατροπές» των τετράτροχων οχημάτων ήταν και συνεχίζουν να είναι συχνό φαινόμενο τα καλοκαίρια στα νησιά, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των επιβαινόντων.

Στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για το 2025 δείχνουν ότι στα οδικά τροχαία ατυχήματα όλου του έτους ενεπλάκησαν 20.083 οχήματα. Από αυτά, 10.698 ήταν επιβατηγά Ι.Χ., 6.414 μοτοσικλέτες, 356 μοτοποδήλατα, 46 οχήματα ATV και 26 τετράτροχα οχήματα. Από τα ατυχήματα με την εμπλοκή οχημάτων ATV, τρία ήταν θανατηφόρα, έξι σοβαρά και στα 37 καταγράφηκε ελαφρύς τραυματισμός.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιχειρεί να βάλει τάξη, μετά τα ηλεκτρικά πατίνια, και στο άναρχο τοπίο των τετράτροχων μηχανών, φέρνοντας νομοθετική ρύθμιση και για τις δύο κατηγορίες οχημάτων εντός του μήνα.

Τα μέτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικά για τις «γουρούνες», οι οδηγοί θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: να έχουν άδεια οδήγησης τουλάχιστον πέντε ετών ή ηλικία μεγαλύτερη των 25 ετών αν η άδεια έχει εκδοθεί σε χώρα με την οποία δεν είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων της (σ.σ. όταν δεν υπάρχει σχετική διμερής συμφωνία). Επίσης, τόσο οι οδηγοί όσο και οι συνοδηγοί θα πρέπει να φορούν κράνος, και να μην έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Ό,τι δηλαδή ισχύει γενικότερα στην οδήγηση.

Ειδικό δίπλωμα προτείνουν οι ειδικοί

Από την πλευρά τους, οι ειδικοί διαφωνούν με την έκδοση απλής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίτροχης μηχανής, μιλώντας για τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου οχήματος.

«Αυτά τα οχήματα είναι ιδιαίτερα και απαιτούν ειδική προσέγγιση. Η “γουρούνα” απαιτεί κάτι περισσότερο από ένα δίπλωμα, διότι είναι όχημα ανάμεσα σε μοτοσικλέτα και αυτοκίνητο, το οποίο κατασκευάστηκε αρχικά για αγροτική

χρήση. Τη δεκαετία του ’80 ξεκινήσαμε τον τουρισμό της “γουρούνας”, στη λογική να παρέχουμε ένα όχημα στον τουρίστα που παράλληλα θα τον διασκεδάζει, χωρίς όμως να εγγυόμαστε την ασφάλεια του», δηλώνει στο «Β» ο Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Ο ίδιος προτείνει τη θεσμοθέτηση ειδικού διπλώματος

ATV, αφού η οδήγηση του συγκεκριμένου οχήματος απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, και μέχρι τότε να ζητείται από τον οδηγό δίπλωμα οδήγησης και αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Οι «γουρούνες» και τα πατίνια δεν είναι παιχνίδι

Τη παρατήρηση ότι οι «γουρούνες», καθώς και τα ηλεκτρικά πατίνια, δεν είναι παιχνίδια αλλά οχήματα, και πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ανάλογη σοβαρότητα, κάνει ο Κωνσταντίνος (Ιαβέρης) Μαρκουϊζος, αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

«Το πατίνι ήρθε στη ζωή μας ως εναλλακτική μετακίνηση για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Τελικά, και μπήκαν 60.000 πατίνια στην Αθήνα και οι οδηγοί δεν εγκατέλειψαν το αυτοκίνητό τους, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα οχήματα όχι μόνο να δυσχεραίνουν το κυκλοφοριακό, αλλά να είναι και επικίνδυνα», διαπιστώνει.

Αναφερόμενος ο κ. Μαρκουϊζος στις «γουρούνες», λέει ότι παρότι έχουν εξελιχθεί σε σχέση με τις παλαιότερες, εξακολουθούν να είναι επικίνδυνες ειδικά στα νησιά όπου το οδικό δίκτυο δεν είναι ιδανικό. «Μιλάμε για τετράτροχη μοτοσικλέτα, με διαφορετική λογική στριψίματος, στην οποία όσοι ανεβαίνουν συνήθως δεν είναι κατάλληλα ντυμένοι. Οι περισσότεροι στα νησιά ανεβαίνουν με μαγιό και σαγιονάρες, ενώ κανονικά για την οδήγηση του συγκεκριμένου οχήματος πρέπει να φορούν μποτάκια», σημειώνει, και προσθέτει: «Ειδικά όταν είμαστε σε νησί πρέπει να προσέχουμε και για έναν ακόμη λόγο: ελλείψει μεγάλων υγειονομικών μονάδων, αν εμπλακούμε σε σοβαρό ατύχημα θα πρέπει να μεταφερθούμε στην Αττική, χάνοντας κατά τη μεταφορά πολύτιμο χρόνο».