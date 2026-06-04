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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στο άλσος Βεΐκου, στην πλευρά που «βλέπει» προς Φιλοθέη. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Η Πυροσβεστική έχει κινητοποιήσει 47 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και δέκα οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν και εθελοντές.