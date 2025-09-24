Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α’ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Chios» Ν.Π. 10883 προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Πώς συνέβη το ατύχημα;

Όπως έγινε γνωστό, το θύμα του τρομερού δυστυχήματος ξεκίνησε να πάει στη βάρδια του, στις 07.45 το πρωί της Τετάρτης, εν πλω από Ρόδο για Πειραιά, δηλαδή μιάμιση ώρα πριν τον κατάπλου στο λιμάνι. Κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο κι άνοιγε μία μία τις πέντε πολύ βαριές υδατοστεγείς συρόμενες πόρτες στο γκαράζ του πλοίου, χρησιμοποιώντας για καθεμία ειδικό μοχλό. Όταν άνοιξε μία εξ αυτών και πέρασε, φέρεται να βιάστηκε να την κλείσει, με αποτέλεσμα μέρος του ρουχισμού του να πιαστεί στην πόρτα, να εγκλωβιστεί και να συνθλιβεί.

Παρά τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και τις πρώτες βοήθειες που του παρείχε το πλήρωμα, στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο άτυχος καθαριστής μηχανής διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τι απαντούν τα ναυτεργατικά σωματεία

Σύμφωνα με τον Απόστολο Κυπραίο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), τον νεαρό ναυτικό «βρήκαν οι συνάδελφοί του στο σημείο. Γιατρός που επέβαινε στο πλοίο, ως επιβάτης, προσπάθησε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Και εμείς βάζουμε ένα πάγιο αίτημα: να υπάρχει γιατρός πάνω στο πλοίο, έτσι ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα με οποιοδήποτε τρόπο και όπου χρειαστεί στους συναδέλφους».

Η ΠΕΜΕΝ, μαζί με τη ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, προκήρυξαν, όπως λέει ο κ. Κυπραίος, «ήδη 24ωρη απεργία στο Blue Star Chios, για να διερευνηθούν οι αιτίες του τραγικού συμβάντος και να αποδοθούν ευθύνες. Και αύριο [θα γίνει] 24ωρη απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, ως ένδειξη αλληλεγγύης και ζητώντας να δούμε τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και τους χώρους εργασίας μέσα στα πλοία, τις συνθήκες εργασίας μέσα στα πλοία, καθώς πάνω στην εντατικοποίηση, δυστυχώς, θρηνούμε συναδέλφους. Οπότε, στις πέντε και μισή ώρα το πρωί, καλούμε όλους τους συναδέλφους εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, στην Ε7, να δώσουμε μαζικό ”παρών”, γιατί μας αφορά άμεσα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στα πλοία, οι συνθήκες εργασίας και η εντατικοποίηση της εργασίας».

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και για ανεπαρκείς ελέγχους. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ένωση προκήρυξε 24ωρη απεργία στο πλοίο, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τα πληρώματα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του ναυτικού, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.

Οι ναυτεργάτες εκφράζουν οργή και θλίψη για τον άδικο θάνατο ενός νέου φοιτητή και εργαζόμενου και καταγγέλλουν «τις συνθήκες γαλέρας που διαμορφώνονται στα πλοία, με τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους να μην διστάζουν να υπονομεύουν διαρκώς ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς, με τα εξαντλητικά ωράρια, ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, η ελλιπής εκπαίδευση και εξοικείωση και συνολικά οι συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών στα πλοία της ακτοπλοϊας, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους».

Τα σωματεία απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Ναυτιλίας «τον ενδελεχή έλεγχο των μέτρων ασφαλείας του πλοίου, τις συνθήκες εργασίας των μελών του πληρώματος, την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και την έγγραφη ενημέρωσή μας».

Διεκδικούν τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πρόβλεψη για επαρκή χρόνο σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και ουσιαστική εξοικείωση των ναυτεργατών στη λειτουργία των πλοίων, «για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό της κερδοφορίας».