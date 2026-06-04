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Νέα αίτηση για έρευνα στις υποκλοπές κατέθεσε, μετά τις δηλώσεις του Τάλ Ντίλιαν, ο δικηγόρος του δημοσιογράφου, Θανάση Κουκάκη, Ζαχαρίας Κεσσές, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Με την αίτηση αυτή, ζητείται να κληθούν σε κατάθεση οι τέσσερις ιδιώτες, που έχουν καταδικαστεί σε βαρύτατες ποινές και να προσκομίσουν επιπλέον έγγραφα.

Παράλληλα, ζητείται η κλήση ακόμη πέντε προσώπων, που είναι στελέχη της εταιρείας Ιntellexa, δε φέρουν την ιδιότητα του κατηγορούμενου, αλλά μπορούν να προσφέρουν στις έρευνες νέα στοιχεία.

Ειδικότερα, στη νέα αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο για περαιτέρω έρευνα – καθώς ήδη εκκρεμεί και προηγούμενη που έχει κατατεθεί από τον πρώην υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευ.Μπακέλα – μεταξύ άλλων, σημειώνονται και τα εξής:

«Δεδομένης της αδιαμφισβήτητης λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα, οι ανωτέρω ισχυρισμοί του Tal Dilian- ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες – οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα ότι, κατά τους ισχυρισμούς του, οι εν λόγω παράνομες παρακολουθήσεις πραγματοποιήθηκαν, είτε από την ΕΥΠ, είτε από ξένη κυβέρνηση, ή/και ξένη μυστική υπηρεσία.

Ο ισχυρισμός αυτός, στο πλαίσιο της ήδη διατυπωμένης πεποίθησης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι η ΕΥΠ δεν εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις παράνομες παρακολουθήσεις, μέσω Predator, δεν μπορεί να μείνει ανεξέταστος, καθώς τυχόν βασιμότητά του θα σήμαινε κατασκοπευτική δράση τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια».

Μετά ταύτα ο κ. Κεσσές δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ζήταμε να κλείσει ένα κενό που εξακολουθεί να διακινδυνεύει την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και την εθνική ασφάλεια».