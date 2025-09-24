Έκκληση προς τις παγκόσμιες δυνάμεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και με το Κίεβο για να σταματήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της χώρας του έκανε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως ανέφερε, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι «ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να επεκτείνει τον πόλεμο και πέρα από την Ουκρανία», ενώ ο ίδιος δήλωσε έτοιμος να συμβάλλει για να δείξει στους συμμάχους του Κιέβου τι λειτουργεί και τι όχι σε πρακτικό επίπεδο απέναντι στην Ρωσία, ενώ υποστήριξε ότι ο πόλεμος αυτός έχει συμβάλλει στην διεύρυνση μιας καταστροφικής κούρσας εξοπλισμών.

«Τα πράματα είναι απλά, ο τερματισμός αυτού του πολέμου… είναι φθηνότερος από την κατασκευή υπόγειων νηπιαγωγείων ή τεράστιων καταφυγίων για κρίσιμες υποδομές αργότερα», ανέφερε.

Η ομιλία Ζελένσκι έρχεται μετά τη συνάντηση με Τραμπ και εν μέσω αύξησης της έντασης Δύσης- Ρωσίας

Ο Ζελένσκι, η συνάντηση του οποίου χθες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ «έβγαλε ειδήσεις», περιέγραψε τις φερόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Εσθονίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη ως απόδειξη ότι ο Πούτιν δοκιμάζει τα νέα όρια του πολέμου του στην Ουκρανία και τόνισε:

«Τώρα, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν ήδη σε όλη την Ευρώπη και οι ρωσικές επιχειρήσεις εξαπλώνονται ήδη σε όλες τις χώρες. Ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο επεκτείνοντάς τον και κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής αυτή τη στιγμή».

Σε αυτό το πλαίσιο της γενικευμένης ανασφάλειας που προκαλεί η ρωσική στάση, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι: «Η Ρωσία επιχειρεί να κάνει στη Μολδαβία ό,τι έκανε κάποτε το Ιράν στον Λίβανο και για μία ακόμη φορά η απάντηση της διεθνούς κοινότητας είναι ανεπαρκής. Έχουμε ήδη χάσει τη Γεωργία στην Ευρώπη… και εδώ και πολλά χρόνια, η Λευκορωσία κινείται επίσης προς μια εξάρτηση από τη Ρωσία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να χαθεί επίσης η Μολδαβία».

Η Ουκρανία θέλει να εξάγει όπλα στους συμμάχους της

Ο Ζελένσκι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Ουκρανία αποφάσισε να αρχίσει να εξάγει τα όπλα της σε συμμάχους για την υπεράσπιση και των υπόλοιπων χωρών.

«Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε αυτόν τον αγώνα από το μηδέν. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε ό,τι έχει ήδη αποδειχθεί ότι λειτουργεί», είπε, αναφερόμενος στην αμυντική παραγωγή.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα σύγχρονα όπλα μας, τη σύγχρονη ασφάλειά σας. Αποφασίσαμε να ανοίξουμε τις εξαγωγές όπλων. Και αυτά είναι ισχυρά συστήματα που δοκιμάστηκαν σε έναν πραγματικό πόλεμο όταν κάθε διεθνής θεσμός απέτυχε», ανέφερε.

Τραμπ, ΝΑΤΟ ανεβάζουν την ένταση, ενώ η Ρωσία εμφανίζεται να πιέζεται και οικονομικά

Σημειώνεται ότι η ομιλία αυτή έρχεται καθώς ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα -τόσο εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να καταρρίπτουν αεροσκάφη που εισέρχονται στους εναέριους χώρους τους παράνομα, όσο και εξαιτίας των ενεργειών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της παρουσίας των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας- καταδεικνύουν μια περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης της Δύσης απέναντι στην Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι τελευταίες εξελίξεις και ιδιαίτερα η μεταστροφή του Τραμπ στο θέμα της Ουκρανίας, έχουν φέρει παράλληλα και μια ρητορική ένταση από την πλευρά της Μόσχας, η οποία όμως «πατάει» επάνω και στην δυσαρέσκεια που αναμένεται να φέρουν οι προβλέψεις του προϋπολογισμού που παρουσίασε το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τον «πολεμικό προϋπολογισμό», όπως τον ονόμασε ο Μεντβέντεφ προ ημερών, από το 2026 θα αυξηθεί ο ΦΠΑ οριζόντια από το 20% που ήταν στο 22% (εξαιρούνται τα είδη πρώτης ανάγκης όπου ο ΦΠΑ θα μείνει στο 10%), με στόχο να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία 1,3 τρισεκατομμύρια ρούβλια ετησίως (15,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η προτεινόμενη αύξηση φόρων έρχεται καθώς το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού έφτασε τα 4,88 τρισεκατομμύρια ρούβλια (61,1 δισεκατομμύρια δολάρια) μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο της κυβέρνησης για ολόκληρο το έτος. Οι χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, το ισχυρότερο ρούβλι και τα υψηλά επιτόκια έχουν υπονομεύσει την ανάπτυξη φέτος, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να βρει τρόπους να αντισταθμίσει τα χαμένα έσοδα.

Πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Ρωσίας θα επιβραδυνθεί στο 1% φέτος, από μια προηγούμενη εκτίμηση 2,5%. Για το 2026, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προβλέπουν πλέον οικονομική ανάπτυξη μόλις 0,5%, πολύ κάτω από τις προηγούμενες προβλέψεις του 3%.

Στη συνάντηση Τραμπ- Ζελένσκι, χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία, μια αναφορά που η ρωσική ηγεσία προσπαθεί από το πρωί σήμερα να πείσει ότι ήταν ψευδής.