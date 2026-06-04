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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στον λόφο Φιλοθέης, με τις πρώτες πληροφορίες να στρέφουν το ενδιαφέρον των Αρχών προς τα μελίσσια που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις που εξετάζονται, η εστία της φωτιάς φαίνεται να εντοπίζεται κοντά στο σημείο όπου ήταν τοποθετημένες κυψέλες, ενώ αναζητούνται οι μελισσοκόμοι που φέρονται να αποχώρησαν από την περιοχή μόλις η πυρκαγιά άρχισε να επεκτείνεται.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς οι φλόγες εκδηλώθηκαν εντός του άλσους και σε μικρή απόσταση από κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν 47 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις νερού.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στο περιαστικό άλσος στο λόφο Φιλοθέης Αττικής.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά εκδηλωθηκε εντός του άλσους και πλησίον κατοικημένης περιοχής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από το drone.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και Εθελοντες ενώ απο αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).



