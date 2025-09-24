Στον κρίσιμο κύκλο των καταθέσεων των μαρτύρων «μπαίνει» από σήμερα το πρωί η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά σε βάθος την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την πλειοψηφία να έχει απορρίψει τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης, σήμερα καταθέτουν ο Ιωάννης Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού που ανέλαβε μόλις πριν λίγες εβδομάδες καθήκοντα στον απόηχο της υπόθεσης, καθώς και ο προκάτοχός του, ο Νίκος Σαλάτας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία ο προγραμματισμός προβλέπει ότι στις επόμενες συνεδριάσεις θα κληθούν για κατάθεση όλοι οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιόδου 2019 – 2025 με αντίστροφη χρονική σειρά ενώ θα ακολουθήσει η κλήση για εξέταση των υπουργών και υφυπουργών της αντίστοιχης περιόδου.

Πιέσεις από ΠαΣοΚ – ΣΥΡΙΖΑ

Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ΠαΣοΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ασκούν πιέσεις στη «γαλάζια» παράταξη. Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της επιτροπής ζητώντας κατάθεση συγκεκριμένων εγγράφων. Μεταξύ άλλων ζητούν τις αναφορές στην δικαιοσύνη από τους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 και μετά και την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών, αποφάσεις ανάθεσης των συμβάσεων στους εκάστοτε τεχνικούς συμβούλους, το είδος της ανάθεσης και την περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών στον Οργανισμό και τις καθυστερήσεις πληρωμών του 2024, την αιτιολογία των καθυστερήσεων αυτών και τις ποινές/κυρώσεις για τη χώρα μέχρι το τέλος του έτους για αυτές τις καθυστερήσεις.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή του ΠαΣοΚ:

Προς: Τον Πρόεδρο της της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας¨», κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο

Θέμα: Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων

Σε συνέχεια του από 18.9.2022 εγγράφου ζητούμε την κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων ενόψει των εργασιών της επιτροπής

1. Πίνακα με την εξέλιξη του Εθνικού Αποθέματος με βάση την με αριθμό 128/6.10.2020 Ερώτηση ΑΚΕ του ΠΑΣΟΚ και για τα έτη μετά το 2017 μέχρι και σήμερα (2024) και ιδιαίτερα για τα στοιχεία που αφορούν στα σημεία 1 έως 3 της ερώτησης και τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα

2. Τις γραμμικές μειώσεις δικαιωμάτων που έγιναν από το 2017 έως το 2024, ποσοστό της μείωσης και την αντιστοίχιση της μείωσης σε χρηματικό ποσό.

3. Τις αναφορές στην δικαιοσύνη από τους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 και μετά και την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών.

4. Αποφάσεις και Εγκυκλίους για την Κατανομή Εθνικού Αποθέματος από το 2017 μέχρι σήμερα.

5. Τις αποφάσεις ανάθεσης των συμβάσεων στους εκάστοτε τεχνικούς συμβούλους, το είδος της ανάθεσης και την περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών στον Οργανισμό.

6. Τις περιπτώσεις που έχουν εντοπισθεί στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ μετά τη καταστροφή του Daniel με αλλαγές σιτηρών με ντομάτα ή άλλο, τον αριθμό αυτών των διοικητικών πράξεων καθώς και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που ζητήθηκαν.

7. Τις καθυστερήσεις πληρωμών του 2024 ,την αιτιολογία των καθυστερήσεων αυτών και τις ποινές/κυρώσεις για την χώρα μέχρι το τέλος του έτους για αυτές τις καθυστερήσεις.

Για τυχόν νέα έγγραφα που ενδέχεται να κριθούν απαραίτητα βάσει των εργασιών της επιτροπής, επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε.

Οι αιτούντες Βουλευτές

Μιλένα Αποστολάκη

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Μουλκιώτης

Ανδρέας Πουλάς

Τα δύο αιτήματα ΣΥΡΙΖΑ

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κόκκαλης με δήλωση του από το περιστύλιο της Βουλής γνωστοποίησε πως το κόμμα του προχώρησε σε δύο αιτήματα.«Το πρώτο αφορά στη δικαστική πορεία όλων των αναφορών ή καταγγελιών που έχουν κατατεθεί από τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν μπήκαν στο αρχείο ή προχώρησαν, ζητώντας στοιχεία από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το πιθανό σκάνδαλο αποζημιώσεων στη Θεσσαλία εξαιτίας της κακοκαιρίας «Ντανιέλ». Ζητούμε να μάθουν εάν αυτοί που έκαναν τροποποιητικές δηλώσεις μετά τον «Ντανιέλ», είχαν όντως δηλώσει τις συγκεκριμένες καλλιέργειες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 30/6/2023», σημείωσε. Κατέληξε υπογραμμίζοντας πως «πρόκειται για δύο αιτήματα ουσιαστικά, δύο αιτήματα τα οποία θα διαλευκάνουν την όλη υπόθεση. Ελπίζουμε και θέλουμε να τα αποδεχτεί η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής».

Δείτε αναλυτικά το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ:

Προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής

«για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας»

AITHMA

Tων μελών της εξεταστικής επιτροπής

Κόκκαλη Βασιλείου (Εισηγητή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ)

Μεικόπουλου Αλέξανδρου

Μπάρκα Κωνσταντίνου

Κοινοποιούμενο στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Αίτημα προσκόμισης στοιχείων δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 – αποζημιώσεις Daniel».

Στα πλαίσια των εκ των άρθρων 146 και 147 του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αρμοδιοτήτων της εξεταστικής επιτροπής, η επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση εγγράφων, την προσέλευση και κατάθεση μαρτύρων, καθώς και προφορικές και γραπτές πληροφορίες από δημόσιες αρχές, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά και από απλούς πολίτες.

Εν προκειμένω, έργο της παρούσας συσταθείσης εξεταστικής επιτροπής είναι η διερεύνηση στοιχείων για τις παθογένειες εν γένει και την αναξιοπιστία των πληρωμών που διενεργούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό την αποκατάσταση αυτών. Στα πλαίσια της εν γένει διαχρονικής δυσλειτουργίας, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης οι καταγγελίες που βλέπουν έντονα το φως της δημοσιότητας, και συγκεκριμένο το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento της 22-9-2025, και αφορά στις αποζημιώσεις για τις καταστροφές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αλλά και καταγγελίες αγροτών της Θεσσαλίας, το έτος 2023, αγρότες αποζημιώνοντο για καλλιέργειες βιομηχανικής ντομάτας που φέρεται να είχαν καταστραφεί από τον Daniel, ενώ οι αποζημιωθείσες εκτάσεις είχαν καλλιεργηθεί με σιτηρά, τα οποία «Βάφτισαν» ντομάτες, διότι η αποζημίωση στα σιτηρά ήταν 83 ευρώ το στρέμμα αποζημίωση για 2 χρόνια και στην ντομάτα, ήταν 560 ευρώ το στρέμμα για 2 χρόνια, στα πλαίσια της χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για τους γεωργικούς τομείς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και τη Σλοβενία(ΦΕΚ (26/150398).

Βέβαια, για να αποζημιωθεί η καλλιέργεια βιομηχανικής ντομάτας, αναγκαίο προαπαιτούμενο ήταν να έχει δηλωθεί η εν λόγω καλλιέργεια στην ετήσια δήλωση ΟΣΔΕ, η οποία, ενώ είχε ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο του 2023, προ των αυτοδικοικητικών εκλογών, μετά τον DΑNIEL, άνοιξε εκ νέου και αδικαιολόγητα το σύστημα δηλώσεων καλλιέργειας, σπεύδοντας αγρότες, σε συνεργασία με τα ΚΥΔ, να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις, δηλαδή να αλλάξουν το σιτάρι με ντομάτα, παραπλανώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επειδή, υπάρχει ακόμη πλήθος πληττόμενων αγροτών που δεν έλαβαν τις δίκαιες και εύλογες αποζημιώσεις τους, και δημιουργείται εύλογη αντίδραση και αγανάκτηση για άλλο ένα διαφαινόμενο σκάνδαλο με τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια που διαχειρίστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επειδή, για την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, πρέπει να διερευνηθούν όλες οι παθογένειες διαχρονικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αναμφίβολα όλες οι “ύποπτες” πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ αυτών και οι αναφερόμενες, δεδομένου ότι ήδη αναμένεται η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Επειδή, κατόπιν τούτων, κατά την έναρξη των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, υποβάλλουμε αίτημα κατάθεσης ουσιωδών εγγράφων, ήτοι αιτούμαστε να χορηγηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα από αγρότες στην Θεσσαλία, μετά την καταστροφική πλημμύρα , τον Οκτώβριο του 2023 και κατόπιν να χορηγηθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις ΟΣΔΕ των ίδιων αγροτών που είχαν γίνει σε κανονική περίοδο, πριν την καταστροφική πλημμύρα.

Επειδή, η διενέργεια των εργασιών και η σύνταξη των πορισμάτων των μελών της εξεταστικής επιτροπής όλων των κομμάτων, χωρίς την αξιολόγηση των ως άνω στοιχείων, που θα αναδείξει ένα διαφαινόμενο ήδη σκάνδαλο με απάτη εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, θα είναι ανεπαρκής και ελλιπής, και σε κάθε περίπτωση μη ασφαλής, ειδικά κατά το σκέλος των πράξεων και παραλείψεων στελεχών διοίκησης και πολιτικών προσώπων, που αιτιωδώς συνέβαλαν στην δημιουργία παθογενειών στο σύστημα πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να χορηγηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα από αγρότες στην Θεσσαλία, μετά την καταστροφική πλημμύρα, τον Οκτώβριο του 2023 και κατόπιν να χορηγηθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις ΟΣΔΕ των ίδιων αγροτών που είχαν γίνει σε κανονική περίοδο, πριν την καταστροφική πλημμύρα.

ΜΕ ΤΙΜΗ