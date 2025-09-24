Για τις 22 Οκτωβρίου διακόπηκε η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών, με κατηγορούμενους τέσσερις εκπροσώπους των εμπλεκομένων εταιρειών.

Στη δίκη έχουν παραπεμφθεί για πλημμελήματα (παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών) ο επιχειρηματίας Γιάννης Λαβράνος, που εμφανίζεται ως δικαιούχος μίας εταιρείας η οποία ενεπλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών — υπόθεση που είχε προκαλέσει ισχυρές πολιτικές αναταράξεις, έφθασε έως τον Άρειο Πάγο και στο βασικό της κομμάτι αρχειοθετήθηκε. Στο εδώλιο, εκτός από τον Γιάννη Λαβράνο, έχουν παραπεμφθεί οι Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού, ιδιοκτήτες της Intellexa, της εταιρείας που φέρεται να κατασκεύαζε και να διαχειριζόταν το παράνομο λογισμικό Predator.

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης του Ταλ Ντίλιαν για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τα οποία δεν είχε λάβει γνώση, καθώς δεν υπήρχαν οι σχετικοί κωδικοί στη δικογραφία. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε ότι οι κωδικοί υπάρχουν και θα χορηγηθούν στην υπεράσπιση.

Τι «στοιχειώνει» την υπόθεση

Σε δηλώσεις του μετά τη διακοπή της δίκης, η οποία είχε ήδη οδηγηθεί σε αναβολή επ’ αόριστον τον περασμένο Μάιο, προκειμένου να μεταφραστούν έγγραφα της δικογραφίας στα αγγλικά, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, ανέφερε πως την υπόθεση «στοιχειώνουν δύο πράγματα»: πρώτον, η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που υπήρξαν θύματα παρακολούθησης· και δεύτερον, ότι «σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο εξετάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής».

Δηλώσεις έκανε και ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης (θύμα υποκλοπών), ο οποίος τόνισε πως «την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για τα Τέμπη και κλείνει άρον-άρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές». Ο κ. Σπίρτζης, όπως και ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, είναι βασικοί μάρτυρες στην υπόθεση, ως μηνυτές και θύματα των παρακολουθήσεων, και θα καταθέσουν μόλις η δίκη ξεκινήσει κανονικά.

Πάντως, στο εδώλιο κατά τη διαδικασία πριν τη διακοπή της δίκης, οι κατηγορούμενοι δεν ήταν παρόντες, δίνοντας το στίγμα της στάσης που ενδέχεται να ακολουθήσουν, απουσιάζοντας πιθανόν και από τις επόμενες συνεδριάσεις.