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Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθαν στην υπεράσπιση αργά το απόγευμα της Πέμπτης και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την πλήρη ενημέρωση και προετοιμασία της απολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του, επιμένοντας στον ισχυρισμό που έχει προβάλλει από την πρώτη στιγμή μετά τη σύλληψή του.

Έτσι, ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της Ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου για να δώσει τις εξηγήσεις του.

Οι παρακολουθήσεις και οι βαριές κατηγορίες

Σε βάρος του συζυγοκτόνου έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

​Σύμφωνα με μαρτυρίες από το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης, πίσω από την άγρια γυναικοκτονία κρύβεται η παθολογική ζήλια του δράστη, ο οποίος είχε μετατρέψει σε εφιάλτη τους τελευταίους μήνες της ζωής της. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, ο 41χρονος διέδιδε συστηματικά στο περιβάλλον του, ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

Προκειμένου να ελέγχει πλήρως την καθημερινότητά της, ο δράστης είχε επιστρατεύσει ακραίες μεθόδους παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού (GPS) στο αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας, καθώς και κρυφές συσκευές ηχογράφησης μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι. Παράλληλα, δεν είχε διστάσει να δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram με το ανατριχιαστικό ψευδώνυμο «θάνατος», μέσω του οποίου κατασκοπεύει κάθε ψηφιακή δραστηριότητα της 39χρονης.