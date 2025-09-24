Ούτε δύο εβδομάδες δεν εργαζόταν στο πλοίο όπου έμελλε να αφήσει την τελευταία του πνοή, ο 20χρονος καθαριστής μηχανής, που, σύμφωνα με πληροφορίες, φοιτούσε σε ναυτική σχολή και στο πλαίσιο των σπουδών του, είχε ξεκινήσει εκπαιδευτικό ταξίδι.

Τα ναυτεργατικά σωματεία βρίσκονται σε αναβρασμό, επισημαίνοντας για άλλη μία φορά, τα κενά ασφαλείας στη ναυσιπλοΐα που θέτουν σε κίνδυνο ζωές σκληρά εργαζόμενων ανθρώπων. Έτσι, ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, μετά την 24ωρη που είχαν προκηρύξει από τις 11 το πρωί της Τετάρτης και «τρέχει» για το «Blue Star Chios», όπου σημειώθηκε το νέο εργατικό δυστύχημα, αποφάσισαν να κατέβουν σε 24ωρη απεργία, στο λιμάνι του Πειραιά, σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας, που θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα.

Απαιτούν «όχι άλλο αίμα ναυτεργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών» και δηλώνουν ότι το συγκεκριμένο πλοίο «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος δε θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Η διαδρομή του 20χρονου μηχανικού προς τον θάνατο

Όπως έγινε γνωστό, το θύμα του τρομερού δυστυχήματος ξεκίνησε να πάει στη βάρδια του, στις 07.45 το πρωί της Τετάρτης, εν πλω από Ρόδο για Πειραιά, δηλαδή μιάμιση ώρα πριν τον κατάπλου στο λιμάνι. Κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο κι άνοιγε μία μία τις πέντε πολύ βαριές υδατοστεγείς συρόμενες πόρτες στο γκαράζ του πλοίου, χρησιμοποιώντας για καθεμία ειδικό μοχλό. Όταν άνοιξε μία εξ αυτών και πέρασε, φέρεται να βιάστηκε να την κλείσει, με αποτέλεσμα μέρος του ρουχισμού του να πιαστεί στην πόρτα, να εγκλωβιστεί και να συνθλιβεί.

Παρά τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και τις πρώτες βοήθειες που του παρείχε το πλήρωμα, στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο άτυχος καθαριστής μηχανής διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της, η Blue Star Ferries ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζει, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Τι απαντούν τα ναυτεργατικά σωματεία

Σύμφωνα με τον Απόστολο Κυπραίο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), τον νεαρό ναυτικό «βρήκαν οι συνάδελφοί του στο σημείο. Γιατρός που επέβαινε στο πλοίο, ως επιβάτης, προσπάθησε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Και εμείς βάζουμε ένα πάγιο αίτημα: να υπάρχει γιατρός πάνω στο πλοίο, έτσι ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα με οποιοδήποτε τρόπο και όπου χρειαστεί στους συναδέλφους».

Η ΠΕΜΕΝ, μαζί με τη ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, προκήρυξαν, όπως λέει ο κ. Κυπραίος, «ήδη 24ωρη απεργία στο Blue Star Chios, για να διερευνηθούν οι αιτίες του τραγικού συμβάντος και να αποδοθούν ευθύνες. Και αύριο [θα γίνει] 24ωρη απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, ως ένδειξη αλληλεγγύης και ζητώντας να δούμε τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και τους χώρους εργασίας μέσα στα πλοία, τις συνθήκες εργασίας μέσα στα πλοία, καθώς πάνω στην εντατικοποίηση, δυστυχώς, θρηνούμε συναδέλφους. Οπότε, στις πέντε και μισή ώρα το πρωί, καλούμε όλους τους συναδέλφους εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, στην Ε7, να δώσουμε μαζικό ”παρών”, γιατί μας αφορά άμεσα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στα πλοία, οι συνθήκες εργασίας και η εντατικοποίηση της εργασίας».

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και για ανεπαρκείς ελέγχους. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ένωση προκήρυξε 24ωρη απεργία στο πλοίο, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τα πληρώματα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του ναυτικού, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.

Οι ναυτεργάτες εκφράζουν οργή και θλίψη για τον άδικο θάνατο ενός νέου φοιτητή και εργαζόμενου και καταγγέλλουν «τις συνθήκες γαλέρας που διαμορφώνονται στα πλοία, με τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους να μην διστάζουν να υπονομεύουν διαρκώς ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς, με τα εξαντλητικά ωράρια, ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, η ελλιπής εκπαίδευση και εξοικείωση και συνολικά οι συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών στα πλοία της ακτοπλοϊας, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους».

Τα σωματεία απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Ναυτιλίας «τον ενδελεχή έλεγχο των μέτρων ασφαλείας του πλοίου, τις συνθήκες εργασίας των μελών του πληρώματος, την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και την έγγραφη ενημέρωσή μας».

Διεκδικούν τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πρόβλεψη για επαρκή χρόνο σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και ουσιαστική εξοικείωση των ναυτεργατών στη λειτουργία των πλοίων, «για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό της κερδοφορίας».