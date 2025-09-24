Χωρίς να δώσει σαφείς απαντήσεις κινήθηκε η κατάθεση του πρώτου μάρτυρα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά. Ο κ. Καββαδάς, ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού προέδρου στον απόηχο της υπόθεσης, δηλαδή μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν ήταν λίγες οι φορές κατά την διάρκεια της κατάθεσης του που χρησιμοποίησε αυτό το επιχείρημα. Την ίδια ώρα, σε αρκετές ερωτήσεις της αντιπολίτευσης δήλωσε αναρμόδιος.

Αυτό που είπε ωστόσο είναι πως κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι εκκρεμούσες πληρωμές σε αγρότες θα γίνουν κανονικά και έως τις 31/12/2025. Όπως ανέφερε, «μελετούμε σε βάθος τα δεδομένα που βρήκαμε στον οργανισμό σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, κάνουμε καταγραφή υποχρεώσεων μέχρι 31/12 και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχων στα αρχεία δικαιούχων πληρωμών ώστε να πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές που πρέπει σε αυτούς που πρέπει και σε αυτούς που δικαιούνται. Γίνεται επίσης λεπτομερέστατη καταγραφή συμβάσεων προμηθειών αρχείων προσωπικού και κάθε άλλου στοιχείου για ενσωμάτωση από την ΑΑΔΕ».

Ο κ. Καββαδάς πάντως δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στην λειτουργία του Οργανισμού, τους ελέγχους που γίνονται στα Ε9, τους ελεγχόμενους από τη δικαιοσύνης εργαζόμενους, οι συνομιλίες των οποίων υπάρχουν και στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και τους ελέγχους των περιβόητων ΚΥΔ.

Κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τα έγγραφα

Πριν ξεκινήσει η κατάθεση του μάρτυρα, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος απαντώντας στο επιτακτικό αίτημα της αντιπολίτευσης για χορήγηση εγγράφων, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι οι σχετικοί κατάλογοι έχουν ήδη αποσταλεί στους αρμόδιους υπουργούς και στο γραφείο εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων και αναμένεται απάντηση.

«Τα έγγραφα αυτά είναι προαπαιτούμενα για τη στοιχειώδη εξέταση των μαρτύρων. Είναι απαράδεκτο το ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην επιτροπή ούτε καν ένα μικρό μέρος τους και εγείρει εύλογη καχυποψία. Το καταγγέλλω», ανέφερε η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης, όπως και η υπόλοιπη αντιπολίτευση επέμειναν τα έγγραφα αυτά να έρθουν πριν από την κατάθεση των μαρτύρων, ενώ έθεσαν εκ νέου ζήτημα επί του καταλόγου μαρτύρων.

Για επιχείρηση δημιουργίας «fake news» από την αντιπολίτευση έκανε λόγο ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης. «Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πολιτικό σόου. Ορισμένοι δεν θέλουν να βρούμε τα πραγματικά και διαχρονικά αίτια της υπόθεσης», υποστήριξε σχετικά, «αλλά ψάχνουν για πυροτεχνήματα τα οποία σβήνουν αμέσως».

Σημειώνεται πως η εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα αλλά και αύριο. Εντός της ημέρας αναμένεται να καταθέσει και ο προηγούμενος επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτας.