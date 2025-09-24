Μετάθεση ευθυνών επιχείρησε να κάνει ο αποπεμφθείς πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κώστας Σαλάτας κατά την διάρκεια της κατάθεσης του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, στρέφοντας τα βέλη του κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου αφήνοντας σοβαρές αιχμές εναντίον της και διερωτήθηκε για ποιον λόγο δεν ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η περίοδος 2022-2023. Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι καρατομήθηκε με εντολή Μαξίμου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε ψευδή τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη για τον διορισμό της κ. Τυχεροπούλου ενώ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις όταν αναφέρθηκε στους εισαγγελείς λέγοντας ότι «έβγαλαν μύτη και γλώσσα στο Κράτος Δικαίου», αφήνοντας υπόνοιες για τον τρόπο που ερεύνησαν την υπόθεση. Και όπως είπε, διορίστηκε στην θέση αυτή από τον υπουργό, Κώστα Τσιάρα τον οποίο χαρακτήρισε φίλο του.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Σαλάτας απαντώντας σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής υποστήριξε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης και του ανακοίνωσε την αποπομπή του. Είπε ότι ήταν μια συνομιλία που διήρκησε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μυλωνάκης φέρεται να είπε στον κ. Σαλάτα ότι «οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό». Κάτι όμως που διέψευσε κατά την κατάθεση του. Όπως εξήγησε στη σύντομη συνομιλία που είχε με τον κ. Μυλωνάκη ειπώθηκε ότι δεν είναι καλό να έχουμε αντιπαλότητα με τις Ευρωπαϊκές Αρχές.

Ο κ. Σαλάτας πάντως, είπε ότι πρέπει να ελεγχθούν οι πέντε ευρωπαίοι εισαγγελείς, η κ. Τυχεροπούλου αλλά και ο κ. Φλωρίδης υποστηρίζοντας ότι αυτό σημαίνει κατάρρευση του κράτους δικαίου.

Βολές κατά της Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυρία Τυχεροπούλου διώκεται για 20 αδικήματα ενώ σύμφωνα με τον μάρτυρα, η συγκεκριμένη διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στενή συνεργασία με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Βαγγέλη Σημανδράκου την επίμαχη περίοδο 2022-2023.

Σε ο,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε ότι εάν πραγματικά ασχολούνταν με την υπόθεση για την περίοδο 2022-2023 θα είχε συλλάβει την κ. Τυχεροπούλου. Χαρακτήρισε «επικίνδυνη» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει πολιτική διασύροντας τη χώρα.