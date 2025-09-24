Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία να πέφτει από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας τη ζακέτα αναγκαίο αξεσουάρ τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει φθινόπωρο διαρκείας, όπως λέει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς, ενώ από το βράδυ του Σαββάτου έως και το απόγευμα της Κυριακής θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια αν ο μεγάλος όγκος νερού δεν πέσει στη θάλασσα είναι ορατό το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου, του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Από τα έντονα φαινόμενα μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο η Αττική, η Θράκη και το Αιγαίο.

Η ανάρτηση

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας;

Καλό μεσημέρι!

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά:

Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς .Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!

Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ευελπιστώ μέγαλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου ,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες!

Αττική, Θρακή και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο.

Θα επανέλθω για επικαιροποποίηση!».