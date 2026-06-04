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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της χώρας του μέσω της καλλιέργειας εσωτερικών διαιρέσεων, μετά την αποτυχία τους, όπως είπε, να επιτύχουν τους στόχους τους στο πεδίο των συγκρούσεων.

Σε μήνυμά του, το οποίο αναγνώστηκε δημόσια στην Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ τόνισε ότι οι αντίπαλοι του Ιράν επιδιώκουν να διαβρώσουν το ηθικό της κοινωνίας, διαδίδοντας φόβο, αβεβαιότητα και δυσπιστία μεταξύ των πολιτών.

«Ο εχθρός προσπαθεί να πλήξει την εθνική συνοχή μέσω της αμφιβολίας και της απογοήτευσης», ανέφερε, καλώντας τους Ιρανούς να διατηρήσουν την ενότητά τους και να μην επιτρέψουν «την επικράτηση της εχθρικής προπαγάνδας».

Η αφορμή για το μήνυμα Μοτζτάμπα

Η δημοσίευση της δήλωσης έγινε με αφορμή τελετή για τη 37η επέτειο από τον θάνατο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο μαυσωλείο του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Στην τελετή συμμετείχαν χιλιάδες υποστηρικτές του καθεστώτος, οι οποίοι κρατούσαν σημαίες του Ιράν, καθώς και λάβαρα της Χεζμπολάχ.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανέλαβε την ανώτατη ηγεσία της χώρας στις αρχές Μαρτίου, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση, με τις παρεμβάσεις του να γίνονται αποκλειστικά μέσω γραπτών ανακοινώσεων που διαβάζονται από εκπροσώπους του.

Κατά τη φετινή τελετή μνήμης για τον Χομεϊνί, στο σημείο όπου παραδοσιακά εκφωνούσε ομιλία ο Αλί Χαμενεΐ είχε τοποθετηθεί μια άδεια πολυθρόνα μαζί με το πορτρέτο του, συμβολίζοντας την απουσία του από τη δημόσια ζωή και την ιστορική μετάβαση στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.