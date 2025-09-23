Ο καιρός στη χώρα μας εξακολουθεί να κινείται σε καλοκαιρινά μοτίβα, παρά το ότι ημερολογιακά μπήκαμε στο Φθινόπωρο. Η φθινοπωρινή ισημερία μας βρήκε με υψηλές θερμοκρασίες, ανομβρία και μελτέμια στο Αιγαίο, όμως οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι από τα τέλη της εβδομάδας ενδέχεται να αλλάξει το σκηνικό, με την χώρα να υποδέχεται την πρώτη κακοκαιρία της σεζόν.

Ειδικότερα, σήμετα λίγες νεφώσεις κατά βάση αραιές θα αναπτυχθούν στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και στην Κρήτη. Πρόσκαιρα πιο πυκνές θα είναι οι συννεφιές στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι και το απόγευμα, και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα και θα κυμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια, 31 στα νότια ηπειρωτικά και έως 32 βαθμούς τοπικά στη δυτική Ελλάδα. Παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται και στο Αιγαίο, που θα πλησιάσουν τους 28-30 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί στο Ιόνιο, αλλά θα στραφούν γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3-4 μποφόρ. Βόρειοι οι άνεμοι στο Αιγαίο 3-4, τοπικά και 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία 31 βαθμούς. Μεταβλητοί ασθενείς οι άνεμοι στο Σαρωνικό, βόρειοι στα ανατολικά μέχρι 4, πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα στην πόλη και αίθριο γενικά καιρό. Η θερμοκρασία 28 βαθμούς και οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς στο Θερμαϊκό, το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους.

Ολα αλλάζουν

Οι υψηλές θερμοκρασίες, τα μελτέμια στο Αιγαίο και η επίμονη ανομβρία προβληματίζουν αγρότες και όχι μόνο. Παρ’ όλα αυτά, οι μετεωρολόγοι βλέπουν σημάδια αλλαγής στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία που ίσως φέρουν την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία της σεζόν.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο «εμποδιστής Ρεξ», ένα ιδιαίτερο μοτίβο κυκλοφορίας που πήρε το όνομά του από τον μετεωρολόγο Daniel Rex, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μεταβολή του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας. Ο συνδυασμός αντικυκλώνα και βαρομετρικού χαμηλού ανατροφοδοτεί συστήματα κακοκαιρίας, και σε συνδυασμό με τις θερμές θάλασσες της Μεσογείου, αυξάνει τον κίνδυνο για έντονα φαινόμενα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η επίδραση αυτή θα μπορούσε να φανεί από την Κυριακή και στις αρχές της νέας εβδομάδας.

Παράλληλα, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρεται στην κακοκαιρία Alessio, την πρώτη της περιόδου 2025-26 για την Ιταλία, που ήδη προκαλεί ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως το συγκεκριμένο σύστημα δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα, καθώς κινείται βορειοανατολικά. Για τη χώρα μας, το σκηνικό παραμένει πιο αβέβαιο με την επόμενη πιθανή διαταραχή να εντοπίζεται το Σαββατοκύριακο που έρχεται.

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις μεσημεριανές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά τοπικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα βόρεια τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.