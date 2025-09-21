Την Δευτέρα προβλέπονται καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς οι άνεμοι θα είναι αρκετά εξασθενημένοι συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες και η θερμοκρασία θα κρατηθεί κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές.

Η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετό ήλιο, ενώ λίγες παροδικές νεφώσεις αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στο βόρειο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Από το μεσημέρι όμως η παροδική συννεφιά θα διαλυθεί στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 27-29 στα βόρεια, 30-31 στα ανατολικά ηπειρωτικά και έως 33 τοπικά στη δυτική Ελλάδα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσουν τους 27-31 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 μποφόρ. Και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι, και στη συνέχεια θα υποχωρήσουν.

Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, αλλά από το μεσημέρι και στη συνέχεια περιμένουμε να εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι βόρειοι στο Θερμαϊκό 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε ασθενείς νοτιάδες.

Ο καιρός Τρίτη και Τετάρτη

Την Τρίτη αναμένονται καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, και διάσπαρτες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα διατηρηθεί λίγο σε λίγο υψηλότερες από τις αναμενόμενες για την εποχή τιμές.

Θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημέρι τους 30-32 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη 2-4 μποφόρ.

Την Τετάρτη θα επικρατήσει αίθριος καιρός με αρκετή λιακάδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το μεσημέρι όμως στα δυτικά και βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 31-32 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 29 οι μέγιστες τιμές στη νησιωτική χώρα. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 2-4 μποφόρ, και στο Ιόνιο και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.