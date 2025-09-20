Γενικά καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με τοπικές μόνο νεφώσεις σε ανατολικά ηπειρωτικά και Κρήτη, αλλά και ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο.

Η σημερινή πρόγνωση

Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, 5 με 7 στα ανατολικά και στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ έως τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 28 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά, με τοπικά 31 βαθμούς στα δυτικά. Στα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 29 με 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Κυριακής

Για αύριο Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και 4 με 6 στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο αναμένονται τοπικά 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 30 με 32 βαθμούς στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 29 με 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως τους 28 βαθμούς στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.