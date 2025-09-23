5 το πρωί: Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους – Το αίτημα για τα Τέμπη – Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν
Σε μία ιστορική στιγμή, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Εμμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε το Παλαιστινιακό κράτος. Είχαν προηγηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες χώρες.
Αναγνώρισε το Παλαιστινιακό κράτος η Γαλλία - «Ήρθε η ώρα της ειρήνης»
- Η αναγνώριση: Παίρνοντας πρώτος τον λόγο στη σχετική συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ως συμπρόεδρος της διαδικασίας, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, προχώρησε στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Πορτογαλίας να αναγνωρίσουν επίσης το παλαιστινιακό κράτος μέσα στο Σαββατοκύριακο.
- Η ιστορική ευκαιρία: Από την πλευρά του, ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, κάλεσε όλους τους παγκόσμιους ηγέτες να «κάνουν το ιστορικό βήμα της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης». Τόνισε μάλιστα ότι «η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος δρόμος για την επίτευξη ειρήνης».« Η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη για τον λαό του Ισραήλ, της Παλαιστίνης αλλά και για το ανθρώπινο είδος στο σύνολό του», ανέφερε, από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
- Οι απουσίες: Από τη συνέλευση απουσίαζε τόσο η αντιπροσωπεία του Ισραήλ όσο και εκείνη των ΗΠΑ. Νωρίτερα, μία μέρα μετά την αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Παλαιστινιακή διπλωματική αποστολή είχε υψώσει τη σημαία της χώρας για πρώτη φορά στα γραφεία της, στο Λονδίνο. «Η παλαιστινιακή αρχή μπορεί να ιδρύσει πρεσβεία και να διορίσει πρεσβευτή στη Βρετανία», δήλωσε στο BBC η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ιβέτ Κούπερ
«Να ανοίξει και πάλι η υπόθεση για τα Τέμπη»
- Αίτημα συγγενών θυμάτων για νέα ανάκριση: Συγγενείς καταθέτουν υπόμνημα στον Άρειο Πάγο ζητώντας να ξανανοίξει η ανάκριση για την τραγωδία στα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρές παραλείψεις, ιδιαίτερα γύρω από την πρόκληση της φωτιάς και τις ποινικές ευθύνες της Hellenic Train και άλλων προσώπων.
- Αντιδράσεις και εντάσεις: Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλας δήλωσε πως το ανώτατο δικαστήριο είναι αναρμόδιο, προκαλώντας έντονη αντίδραση συνηγόρων με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει λόγο για «μη θεσμική και εχθρική» στάση απέναντι στις οικογένειες.
- Νομικές δυνατότητες και εκκρεμότητες: Παρά το κλείσιμο της ανάκρισης και την αποστολή της δικογραφίας σε πρόεδρο Εφετών, υπάρχουν ακόμα νομικές οδοί (αιτήματα εκταφών, νέα αιτήματα στην πρόεδρο Εφετών ή κατά τη διάρκεια της δίκης) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμπληρωματική ανάκριση.
Η ατζέντα της συνάντησης Τραμπ και Ερντογάν
- Κατάργηση δασμών για εξομάλυνση σχέσεων: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των δασμών που είχε επιβάλει η Τουρκία το 2018 σε αμερικανικές εισαγωγές, στέλνοντας μήνυμα προσέγγισης προς τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της συνάντησής τους στη Νέα Υόρκη.
- Στόχος εμπορική και στρατιωτική συνεργασία: Το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου τόνισε ότι η Άγκυρα επιδιώκει ετήσιο διμερές εμπόριο ύψους 100 δισ. δολαρίων, ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να επικυρωθούν νέες εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες, με φόντο και τις συζητήσεις για τα F-35.
- Παράλληλες κινήσεις και συμβολισμοί: Η εξέλιξη συνοδεύεται από νέους τουρκικούς δασμούς 25-30% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα (εκτός ΕΕ και χωρών με συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου), αλλά και πληροφορίες για πιθανή απομάκρυνση των ρωσικών S-400, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
Μεγάλος διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;» της Alter Ego Media και του ΕΚΠΑ
- Η διοργάνωση: Ο Όμιλος ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;». Ο διαγωνισμός αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Παραπληροφόρηση ή Αληθινές Ειδήσεις; Μάθετε να τα Ξεχωρίζετε», που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα δωρεάν προγραμμάτων του E-Learning του ΕΚΠΑ και καταρτίστηκε από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το MEGA και το in.gr, με στόχο να διαμορφώσει «εγγράμματους», δηλαδή συνειδητοποιημένους, «καταναλωτές» ειδήσεων, ικανούς να αξιολογούν την εγκυρότητα μιας είδησης και να εντοπίζουν τα fake news.
- Τι πρέπει να κάνουν οι διαγωνιζόμενοι; α) Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αναζητήσουν μια είδηση που δημοσιεύτηκε/αναρτήθηκε/μεταδόθηκε ως αληθινή, αλλά είναι ψευδής, β) πρέπει να εξηγήσουν σε ένα κείμενο – μέχρι 400 λέξεις – πώς εντόπισαν το συγκεκριμένο fake news, τι τους έκανε να το ξεχωρίσουν και γιατί είναι σημαντικό για την κοινωνία το ότι αποκαλύφθηκε η παραπληροφόρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση.
- Ποια είναι τα έπαθλα; Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού της ALTER EGO MEDIA θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε τρία έπαθλα: α) Μία υποτροφία αξίας έως €3.000 για μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του στο ΕΚΠΑ (για τα ακαδημαϊκά έτη 2026-2027 ή 2027-2028), β) Μία υποτροφία αξίας έως 5.500 ευρώ στη σχολή δημοσιογραφίας NEW MEDIA STUDIES του εκπαιδευτικού κόμβου Training HUB (για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027), γ) Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης του E-Learning ΕΚΠΑ (για την χρονική περίοδο 2026-2027 ή 2027-2028). Επιπλέον, δύο επιλαχόντες θα κερδίσουν μια ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ή στο ιστορικό αρχείο των εφημερίδων ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ.
Από κακόβουλο λογισμικό στην εταιρεία Collins Aerospace η κυβερνοεπίθεση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
- Επίθεση με ransomware: Η ευρωπαϊκή υπηρεσία κυβερνοασφάλειας ENISA ανακοίνωσε ότι τα προβλήματα στα αυτόματα συστήματα check-in αεροδρομίων, όπως του Χίθροου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, οφείλονται σε επίθεση με ransomware στην εταιρεία Collins Aerospace.
- Παραμένουν τα προβλήματα: Παρά τις προσπάθειες, τα αεροδρόμια του Βερολίνου και των Βρυξελλών συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργίας, παρόλο που στις Βρυξέλλες τις τελευταίες δυο ημέρες έχουν ακυρωθεί σχεδόν οι μισές πτήσεις από αυτές που ήταν προγραμματισμένες.
- Άμεσα η αποκατάσταση: Η Collins Aerospace, που παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συνεργάζεται με τις αρχές και βρίσκεται στο τελικό στάδιο αναβάθμισης του λογισμικού για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών.
