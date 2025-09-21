Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα θέσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ζήτημα των «σφαγών» του Ισραήλ στη Γάζα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα πως μια ευρύτερη αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης θα μπορούσε να επιταχύνει τις προσπάθειες για μια λύση δύο κρατών. Σε δηλώσεις του λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής απέναντι στη συνεχιζόμενη βία.

Ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε κριτική στον τρόπο που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες κρίσεις.

«Βλέπουμε ότι η υφιστάμενη δομή των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αντανακλά τις συνθήκες πριν από 80 χρόνια, δεν είναι ικανή να εκπληρώσει τις βασικές της αποστολές» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «ειδικά η επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων δεν μπορεί να επαφίεται στην ευσπλαχνία των χωρών που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας» και συμπλήρωσε: «Αυτή την πικρή αλήθεια την είχαμε πει εμείς πριν από δώδεκα χρόνια από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι “ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους πέντε”».

Για την ομιλία του, μεθαύριο, Τρίτη, από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά στη Γενική Συνέλευση τη στάση μας, που εκφράζει τη συνείδηση της ανθρωπότητας και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων […] Στην ομιλία μου θα αναφερθώ ειδικά στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις φρικαλεότητες στη Γάζα. Επίσης, θα αναφερθώ στις προσπάθειες της Τουρκίας για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στη συμβολή της στη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης».

Συναντήσεις με Τραμπ και Σάρα

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ερντογάν αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν ζητήματα εμπορίου και αμυντικής βιομηχανίας. Στην ατζέντα βρίσκεται η πώληση αεροσκαφών Boeing αλλά και η επίλυση της διαμάχης για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Παράλληλα, προγραμματίζεται και συνάντηση με τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ Αλ Σάρα, σε μια κίνηση που αναμένεται να έχει ευρύτερη γεωπολιτική σημασία.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία, ενώ στην ατζέντα των επαφών του θα βρίσκεται και η Γάζα.

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας.

«Η σημασία της στενής διαβούλευσης και συντονισμού μεταξύ δύο φίλων και συμμάχων γίνεται όλο και πιο κατανοητή με την πάροδο του χρόνου», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε ήδη εκφράσει την υποστήριξή μας στο όραμα για την παγκόσμια ειρήνη του κ. Τραμπ».

Από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα Ερντογάν στον Λευκό Οίκο είναι οι εξελίξεις τόσο στη Γάζα όσο και στη Συρία, με ζητούμενο για την ‘Αγκυρα την ενσωμάτωση των εκεί κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό.

«Η διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή μας, η ενίσχυση της σταθερότητας και ο τερματισμός των συγκρούσεων και των εντάσεων είναι μία μεγάλη ευθύνη για εμάς τους ηγέτες. Από την πρώτη ημέρα, εργαστήκαμε πάντα με αυτή την αντίληψη. Προσπαθήσαμε να προσφέρουμε λύσεις στα προβλήματα μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου. Διατηρούμε την ίδια στάση.

»Επιθυμούμε να σταματήσουν πλήρως η αιματοχυσία και τα δάκρυα στην περιοχή μας και να επικρατήσει ειρήνη και ηρεμία σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον σκοπό. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος.

Συμφωνίες με Boeing και Lockheed Martin

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Τουρκία εξετάζει την παραγγελία 250 εμπορικών αεροσκαφών από την Boeing καθώς και νέων F-16 από τη Lockheed Martin. Οι συμφωνίες αναμένεται να προχωρήσουν μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ, εφόσον επιλυθεί η μακροχρόνια κρίση γύρω από το πρόγραμμα των F-35.

Διαπραγματεύσεις της Boeing με την Turkish Airlines

Η Boeing έχει ήδη ορίσει το πλαίσιο της συμφωνίας με την Turkish Airlines, αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη τελική συμφωνία. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας Yahya Üstün, «οι διαπραγματεύσεις με την Boeing διαρκούν εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση». Εκτιμάται πάντως ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν στο πλαίσιο διμερών επαφών, πιθανόν κατά την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στον Λευκό Οίκο.