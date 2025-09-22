Η οδύνη συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη κορυφώνεται με αιτήματα ορισμένων από αυτούς, που ζητούν την εκταφή των παιδιών τους, προκειμένου να καταδειχθεί, ότι δεν έφεραν ιχνη χημικών ουσιών (από φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας) και επιπλέον για να βεβαιωθούν, ότι η σορός που ετάφη, ανήκει αποκλειστικά στον δικό τους άνθρωπο.

Τα αιτήματα που εμφορούνται από την βαριά θλίψη για τις απώλειες των δικών τους ανθρώπων, παιδιών η άλλων συγγενών, κινητοποιούν ευαισθησίες και ραγίζουν καρδιές. Στο επίπεδο, τώρα της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας, όπου οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει σημαντικά και επίκειται, εκτός απροόπτου η έναρξη της δίκης, η κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα (της εκταφής) έχει ως εξής.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με πληροφορίες από πολλές πηγές, τα πράγματα ως σήμερα έχουν εξελιχθεί ως ακολούθως. Συγγενείς θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη υπέβαλλαν πριν από ένα και πλέον χρόνο, όταν ακόμα δεν υπήρχαν οι πραγματογνωμοσύνες, τα ευρήματα από το εμπορικό τρένο και τα βίντεο που έδειχναν την εμπορική αμαξοστοιχία) αιτήματα για εκταφή, με το σκεπτικό, ότι είχαν σοβαρές υπόνοιες ότι τα παιδιά τους (οι σοροί τους) έφεραν ίχνη χημικών η άλλων ουσιών από τα παράνομα υλικά που κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχία.

Τότε τα αιτήματα αυτά απορρίφθηκαν από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, με το σκεπτικό, ότι θα ήταν καλύτερο να αναμένουν όλοι τις πραγματογνωμοσύνες και τα υπόλοιπα στοιχεία των ερευνών, και αν πράγματι αυτά άφηναν υπόνοιες για ύπαρξη κάποιας ουσίας στις σορούς, προς απόδειξη του ισχυρισμού για παράνομο φορτίο στο εμπορικό τρένο, να προχωρούσαν στην εκταφή.

Μετά τα πορίσματα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, τα βίντεο που εμφανίστηκαν εκ των υστέρων και έδειχναν ότι το τρένο δεν μετέφερε κάτι, τα πορίσματα της Πυροσβεστικής και λοιπά, το θέμα της μεταφοράς κάποιου ύποπτου υλικού από το εμπορικό τρένο (ξυλόλιο η κάτι άλλο) έκλεισε για την ανάκριση και προς τούτο δεν ασκήθηκε καμία δίωξη για λαθρεμπορία.

Τα αιτήματα που και πάλι υποβλήθηκαν για εκταφή δεν έγιναν δεκτά, καθώς κρίθηκε ότι το θέμα ξυλόλιο η άλλη ουσία είχε -κατά την ανάκριση-ξεκαθαρίσει με τις πραγματογνωμοσύνες και τα υπόλοιπα στοιχεία (βίντεο και λοιπά). Ωστόσο, ορισμένοι γονείς, ανάμεσα τους και ο απεργός πείνας κ. Ρούτσι, δεν έχουν πειστεί και επανέρχονται τώρα ζητώντας εκταφή και για την απόδειξη τυχόν κάποιας ουσίας στη σορό, αλλά το κυριότερο, προκειμένου να βεβαιωθούν, ότι η σορός ανήκει αποκλειστικά στον δικό τους άνθρωπο.

Τι έγινε με τις σορούς στα Τέμπη

Τι έχει γίνει όμως με τις σορούς στην τραγωδία στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία (0γκωδέστατη που έχει σχηματιστεί και σύμφωνα με την πολυσέλιδη πρόταση του Εισαγγελέα εφετών Λάμπρου Τσόγκα που επεξεργάστηκε το υλικό της ανάκρισης).

Μετά την τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, ομάδα ιατροδικαστών μετέβη στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος για να ταυτοποιήσει τις σορούς, που ήταν στην συντριπτική τους πλειοψηφία απανθρακωμένοι, διαμελισμένοι και σε φρικτή κατάσταση.

Επίσης πέραν των ιατροδικαστικών εκθέσεων, για τις οποίες υπήρξαν από τότε έντονες ενστάσεις, ότι έγιναν γρήγορα, την ταυτοποίηση των σορών με έλεγχο DNA έκαναν κλιμάκια του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ και μετά οι σοροί παραδόθηκαν στους οικείους τους.

Τι μπορεί να γίνει σήμερα

Με αυτά τα δεδομένα, ουδείς μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος, αν μαζί με την απανθρακωμένη σορό κάποιου, τελικά ετάφη και ένα υπόλειμμα μέλους από κάποιον άλλον, καθώς η εμπειρία της τραγωδίας στο Μάτι με τους 104 νεκρούς, έχει καταδείξει το χειρότερο. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλά αταυτοποίητα μέλη που δεν βρέθηκαν σε ποιούς άτυχους συνανθρώπους μας ανήκαν…

Τι νομικές δυνατότητες όμως υπάρχουν σήμερα, όταν η ανάκριση για την τραγωδία στα Τέμπη έχει κλείσει και η δικογραφία βρίσκεται στα χέρια προέδρου εφετών, ένα στάδιο δηλαδή πριν την έναρξη της δίκης; Μπορούν να υποβληθούν αιτήματα για εκταφή και μπορούν αυτά να γίνουν δεκτά;

Γενικά, όπως τονίζουν δικαστικές πηγές, οι εκταφές δεν διατάσσονται εύκολα, για λόγους που σχετίζονται με τον σεβασμό στον νεκρό και για λόγους δημόσιας υγείας. Ωστόσο, ο νόμος δίνει την δυνατότητα, όταν υπάρχουν κάποια επιχειρήματα, γιατί ζητά κάποιος την εκταφή, να υποβάλλει σχετική αίτηση στον εισαγγελέα του τόπου όπου έγινε η ταφή και αυτός να αποφανθεί αν πρέπει να γίνει η όχι. Αλλιως, στην προκειμένη περίπτωση στα Τέμπη, όπου η ανάκριση έχει κλείσει και ο ανακριτής δεν υπάρχει πιά, νομικές πηγές, δηλώνουν, ότι μπορεί να υποβληθεί τέτοιο αίτημα (υπάρχουν και αντίθετες απόψεις) στην πρόεδρο εφετών που έχει τώρα τη δικογραφία στα χέρια της και τη διαβάζει. Αν κρίνει ότι χρειάζεται εκταφή θα πρέπει η ανάκριση να ανοίξει εκ νέου.

Επίσης το αίτημα μπορεί να υποβληθεί αμέσως μόλις ξεκινήσει η δίκη που όλα δείχνουν πως θα αρχίσει μέσα στον Φεβρουάριο. Και η τέταρτη εκδοχή είναι τον Φεβρουάριο, όταν θα έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια από την τραγωδία η εκταφή να γίνει στο πλαίσιο της θρησκευτικής υποχρέωσης που υπάρχει για τους ορθοδόξους η εκείνους που τηρούν τα θρησκευτικά έθιμα, χωρίς καμία άδεια καμιάς εισαγγελικής αρχής.

Να δοθούν απαντήσεις στη δίκη για τα Τέμπη

Πάντως, το ζητούμενο για αυτή την τραγωδία- έγκλημα είναι η έναρξη της δίκης να γίνει όσον το δυνατόν πιο γρήγορα για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους συγγενείς των θυμάτων, την ελληνική κοινωνία που αναμένει την τιμωρία των ενόχων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται και να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις μεγάλες ευθύνες των κρατικών αξιωματούχων που δεν φρόντισαν να υπάρχει ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο σε μια χώρα, όπου το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς, είναι από τα μικρότερα στην Ευρώπη. Αντ αυτού το τρένο αποδείχθηκε επικίνδυνο για τις ζωές 57 ανθρώπων…

Τέλος, σε ό,τι αφορά την υποβολή αιτημάτων για εκταφή αυτά θα κριθούν αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές.