Μία μέρα μετά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Βρετανία η παλαιστινιακή αποστολή στο Λονδίνο οργάνωσε σήμερα μια τελετή έπαρσης της σημαίας. Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής, Χουσάμ Ζομλότ, κρατούσε μια πλάκα που φέρει την επιγραφή «Πρεσβεία του Κράτους της Παλαιστίνης» και δήλωσε ότι αυτή θα τοποθετηθεί σύντομα στο κτίριο «μόλις ρυθμιστούν ορισμένες νομικές και διοικητικές διατυπώσεις».

«Η παλαιστινιακή αρχή μπορεί ιδρύσει πρεσβεία και να διορίσει πρεσβευτή στη Βρετανία», δήλωσε στο BBC η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ιβέτ Κούπερ. «Θα καθορίσουμε τα διπλωματικά στάδια με την παλαιστινιακή αρχή» πρόσθεσε.

Μπροστά από το κτίριο της παλαιστινιακής αποστολής που βρίσκεται στο Χάμερσμιθ, στο δυτικό Λονδίνο, στην πρόσοψη του οποίου κυματίζει ήδη η παλαιστινιακή σημαία, μια δεύτερη σημαία υψώθηκε στην κορυφή ενός ιστού.

Ο Ζομλότ χαιρέτισε την «πολυαναμενόμενη εδώ και καιρό» αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτιμώντας ότι αυτή συνιστά την «επανόρθωση μιας ιστορικής αδικίας» σε μια στιγμή που ο παλαιστινιακός λαός βιώνει «αδιανόητα δεινά» λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Μετά τη σχετική ανακοίνωση χθες από τον Εργατικό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επικαιροποίησε τη σελίδα του των συμβουλών προς ταξιδιώτες για να αφαιρέσει την αναφορά στα «κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη» και να την αντικαταστήσει με «Παλαιστίνη».

Νετανιάχου: Ανταμοιβή στην τρομοκρατία

Η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Πορτογαλία αναγνώρισαν επίσημα την Κυριακή το Κράτος της Παλαιστίνης. Η Γαλλία και αρκετές ακόμη χώρες αναμένεται να πράξουν το ίδιο σήμερα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την Κυριακή τους ηγέτες που προχωρούν σε αυτή την αναγνώριση ότι «προσφέρουν μια ανταμοιβή στην τρομοκρατία. κανένα κράτος δεν θα υπάρξει δυτικά του Ιορδάνη» ποταμού ανέφερε και επισήμανε ότι θέλει να επεκτείνει τον εβραϊκό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023 μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων. Η ισραηλινή επίθεση αντιποίνων στη Γάζα μετρά ήδη 65.344 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP