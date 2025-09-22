Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ (ENISA) ανακοίνωσε σήμερα ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται από την Παρασκευή στα συστήματα αυτόματου check-in ευρωπαϊκών αεροδρομίων οφείλονται σε κακόβουλο λογισμικό (ransomware).

«Ο τύπος του λυτρισμικού έχει εντοπιστεί. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έχουν ξεκινήσει έρευνα», επεσήμανε η ENISA σε ανακοίνωσή της.

Χάκερς πραγματοποίησαν την Παρασκευή κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία Collins Aerospace. Αυτή παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας, όπως και σε αυτά των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Συνεχίζονται τα προβλήματα σε αεροδρόμια

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου εξακολουθεί να λειτουργεί μετ’ εμποδίων. Σήμερα αναμένονται σε αυτό περισσότεροι από 92.000 ταξιδιώτες. Πρόκειται για έναν αριθμό σαφώς υψηλότερος από τον κανονικό. Φυσικά, αυτό οφείλεται στον μαραθώνιο που πραγματοποιήθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Νωρίτερα σήμερα η Collins επεσήμανε ότι συνεργάζεται με τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση και πρόσθεσε ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αναβάθμισης του λογισμικού της που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του.