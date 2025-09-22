Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσαν υπόμνημα συγγενείς θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη, ζητώντας να ανοίξει και πάλι η ανάκριση, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, καθώς θεωρούν ότι πολλά κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα της υπόθεσης δεν διερευνήθηκαν.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλας δήλωσε στους συνηγόρους των συγγενών αναρμόδιος για την ικανοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος, το οποίο είχε προ ημερών κατατεθεί και στη Λάρισα, όπου η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια προέδρου εφετών, ένα στάδιο πριν από τη δίκη.

Στο υπόμνημα τους οι συγγενείς, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζουν ότι βεβιασμένα δόθηκε και η εισαγγελική πρόταση από τον εισαγγελέα εφετών Λάμπρο Τσόγκα που μελέτησε το υλικό μετά την ανάκριση. Για το θέμα αυτό η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει εκδόσει ανακοίνωση τονίζοντας, ότι ο εν λόγω εισαγγελικός λειτουργός ήταν στην ανάκριση, ως επόπτης και γνώριζε τη δικογραφία και ως εκ τούτου παρέδωσε -για να μην καθυστερήσει η διαδικασία- σύντομα την πρόταση.

Πάντως η δήλωση αναρμοδιότητας από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αλλά και άλλων συνηγόρων θυμάτων.

Τι υποστηρίζουν

«Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει άμεση ανάγκη διενεργεί συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι συγγενείς των θυμάτων στο αίτημα τους, το οποίο αριθμεί 47 σελίδες.

Συγκεκριμένα, στην αίτηση επισημαίνεται ότι «διαπιστώνονται συγκλίνουσες παραλείψεις εκ μέρους της ανάκρισης, όλες σε σχέση με την πρόκληση της φωτιάς που διαπιστωμένα κατέκαψε ζωντανούς τουλάχιστον πέντε με επτά επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενδεχομένως κι άλλους από τους συνολικά 27 απανθρακωμενους συγγενείς μας, όπως και τραυμάτισε σοβαρότατα κάποιους από μας. Η σοβαρότητα, η αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα μιας δικαστικής έρευνας πρωτίστως εδράζεται στα ευρήματα και την πλήρη αξιολόγηση αυτών. Αυτή η έρευνα εξελίσσεται διαρκώς εμπλουτιζόμενη με νέα στοιχεία, τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται και αξιολογούνται από πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και ειδικής υπηρεσιακής κατάρτισης» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι συγγενείς των θυμάτων στην αίτηση τους.

Παράλληλα, τονίζουν ότι από το σύνολο της δικογραφίας έχουν προκύψει μεταξύ άλλων «επαρκή στοιχεία στοιχειοθέτησης τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βαθμό κακουργήματος από τους εκπροσώπους της “Hellenic train” αλλά και ποινικές ευθύνες άλλων προσώπων.

Ζωή Κωνσταντοπουλου: Μη θεσμική, άκρως εχθρική η αντίδραση του εισαγγελέα

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπουλου, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας τόνισε μεταξύ άλλων: « Σήμερα απευθυνθήκαμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αυτονόητα, για να μην προχωρήσει δηλαδή το μπάζωμα της ανακριτικής δικογραφίας. Η αντίδραση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ήταν κατά την άποψη μου, μη θεσμική, άκρως εχθρική και μη αρμόζουσα στην στάση που πρέπει να έχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέναντι σε οικογένειες θυμάτων, σε θύματα, την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Ακούσαμε έναν εισαγγελέα να λέει ότι είναι αναρμόδιος πριν ακούσει το αίτημα μας να το απορρίπτει».

Η κυρία Κωνσταντοπουλου αναφερόμενη και στο θέμα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι, σημειώνοντας ότι όταν ανέφερε το συγκεκριμένο ζήτημα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέφρασε τη μεγάλη ενόχληση του, κάτι που της δημιουργεί μεγάλη ανησυχία«για την αντιμετώπιση του δικαίου και αυτοθυσιαστικού αιτήματος ενός πατέρας που θέλει να μάθει πως έχασε τη ζωή του το παιδί του».

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Γιάννης Μαρακάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι περισσότεροι εκ των νομικών που ασχολούνται με την υπόθεση θεωρούν ότι «σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει συσκοτιστεί η υπόθεση ενώ ζητήματα κεφαλαιώδη για τις παραπομπές και τα ακροατήρια έχουν μπει κάτω από το χαλί». Ετερος συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, Μανώλης Βονικάκης τόνισε «εθιμοτυπικά σήμερα επισκεφθήκαμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο των δικονομικών ενεργειών που έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή με την κατάθεση υπομνήματος στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για να ζητήσουμε να επιστρέψει ως μόνος αρμόδιος την υπόθεση στον ανακριτή Λάρισας προκειμένου να υπάρξει διαλεύκανση σε ορισμένα ζητήματα που είναι κεφαλαιώδους σημασίας και δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις από τις δικαστικές αρχές.»