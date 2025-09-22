Σε μια κίνηση που στόχο έχει να καταδείξει ότι η Τουρκία θέλει οι σχέσεις με τις ΗΠΑ να ξεπεράσουν το κακό τους παρελθόν και παράλληλα αποσκοπεί στο να εξευμενίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει και της συνάντησης των δύο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλοι οι δασμοί που είχαν επιβληθεί το 2018 σε αμερικανικές εισαγωγές, από επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι φρούτα.

Ο Ερντογάν αναμένεται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, και θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη. Ο Τραμπ προ ημερών δημιούργησε θετικό «κλίμα» για την συνάντηση υποστηρίζοντας ότι αναμένει να επικυρωθούν εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η ακύρωση των δασμών, οι οποίοι, όταν επιβλήθηκαν, κάλυπταν προϊόντα όπως επιβατικά αυτοκίνητα, φρούτα, ρύζι, καπνό, αλκοολούχα ποτά, στερεά καύσιμα και χημικά προϊόντα, ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Τουρκίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έθεσαν τον δασμολογικό συντελεστή για τις τουρκικές εισαγωγές στο 15% τον Αύγουστο. Η Άγκυρα όχι μόνο δεν έλαβε αντίμετρα, αλλά κατά πως φαίνεται παίρνει πίσω και όσους δασμούς είχε επιβάλλει παλιότερα, και συγκεκριμένα το 2018 ως απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

«Δασμοί τέλος, στόχος να φτάσουμε τα 100 δισεκατομμύρια στο διμερές εμπόριο»

Το υπουργείο εμπορίου της Τουρκίας ανέφερε ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν το 2018 είχαν ακολουθήσει την πορεία των εξελίξεων στο θέμα των εμπορικών σχέσεων μεταξυ των δύο πλευρών, αλλά παρέμειναν σε ισχύ σε κάποιο βαθμό.

«Οι πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αμερικανικής προέλευσης έχουν τερματιστεί», δήλωσε το υπουργείο, επικαλούμενο την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη του υφιστάμενου στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιο διμερές εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

«Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πολιτικές για την αύξηση των εμπορικών σχέσεων προς όφελος και των δύο μερών, τη διαφοροποίησή τους λαμβάνοντας υπόψη τις ανταγωνιστικές συνθήκες και την ανάπτυξη νέων τομέων συνεργασίας», πρόσθεσε.

Παράλληλα πάντως, η Τουρκία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επέβαλε πρόσθετο δασμό 25% έως 30% στις εισαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων, εξαιρουμένων εκείνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες με τις οποίες η Τουρκία έχει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.

Τουρκία και ΗΠΑ στρώνουν το έδαφος για σύγκλιση

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εξελίξεις έρχονται μερικές μέρες μετά από την μυστική επίσκεψη στην Τουρκία του γιου του μεγαλύτερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με ομάδα επιχειρηματιών, αλλά και ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Τουρκία σχεδιάζει να ξεφορτωθεί τους S-400 για να ανοίξει ο δρόμος για να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35.

Εξάλλου στα F-35 αναφορά έκανε και ο ίδιος ο Τραμπ όταν ανακοίνωσε ότι θα έχει συνάντηση με τον Ερντογάν.