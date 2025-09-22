Ο Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναγνώρισε εκ μέρους της Γαλλίας την ύπαρξη κράτους της Παλαιστίνης. Ο γάλλος πρόεδρος, ως συμπρόεδρος της διαδικασίας, ήταν εκείνος που ανέβηκε πρώτος στο βήμα, μιλώντας για την κατάσταση στην Παλαιστίνη.

«Ήρθε η ώρα της ειρήνης. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε» ήταν το μήνυμα του κ. Μακρόν. «Το 1947 ο ΟΗΕ αποφάσισε για τη δημιουργία δύο κρατών και πάνω σε αυτό πρέπει να πατήσουμε» ξεκαθάρισε ο γάλλος πρόεδρος, πριν προχωρήσει σε έναν απολογισμό της βίας και από τις δύο πλευρές.

«Στόχος είναι να υπάρχουν δύο κράτη, το ένα δίπλα στο άλλο, που να ζουν ειρηνικά. Τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα» ξεκαθάρισε ο Εμανουέλ Μακρόν.