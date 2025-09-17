Η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία έχει προκαλέσει «πόλεμο» σχολίων. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου έβαλε κατά της κίνησης του να μπει στην κυβερνητική παράταξη.

«Θα γίνει συνέδριο και θα μπερδευτούνε. Θα φωνάζουν ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλλει. Ποια ΝΔ; Δεν υπάρχει. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια; Δεν κάνει σε κανέναν εντύπωση. Άλλο να κάνεις άνοιγμα και άλλο να μεταλλάσσεις εντελώς το κόμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει κάνει ΠαΣοΚ. Δεν νομίζω ότι πλέον κανείς δεν το βλέπει αυτό, έχει πάρει όλο το ΠαΣοΚ. Τον Λοβέρδο τον υποδέχτηκε όλη η παρέα» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο Action 24.

Αφού διευκρίνισε ότι δεν έχει πρόβλημα με τον άνθρωπο Λοβέρδο, αναφέρθηκε σε παλιότερες δηλώσεις του.

«O κ. Λοβέρδος που έβγαινε πριν τις ευρωεκλογές το 2024 και έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση των καρτέλ και ο πρωθυπουργός έχει την αποκλειστική ευθύνη και κάνει δουλειές, και αυτόν τον πολιτικό τον παίρνει η ΝΔ. Τους έβριζε, τους έφτυνε στα μούτρα και πήγανε και δώσανε χέρια. Νέα ΠαΣοΚοκρατία. Η βάση της ΝΔ ρωτήθηκε; Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο Λοβέρδο» είπε.