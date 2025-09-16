Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην υπουργός του ΠαΣοΚ βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα είναι υποψήφιος με το κυβερνόν κόμμα σε εκλογική περιφέρεια που ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί. Ωστόσο, δεν θα είναι στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, όπου ήταν υποψήφιος μέχρι σήμερα, όπως σημειώνεται.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ίδιος μίλησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, και διευκρίνισε πως η απόφαση έχει παρθεί εδώ και μέρες για τα επόμενα πολιτικά του βήματα και από τις δύο πλευρές. «Είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση», τόνισε.

Η συνάντηση και οι δηλώσεις

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο των «Δημοκρατών» Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη του κόμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία και ακολούθησαν οι δηλώσεις. «Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα», σημείωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος με τη σειρά του.