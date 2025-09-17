Με «μήλον της έριδος» την εναπομείνασα πολιτική «προίκα» του Ανδρέα Λοβέρδου, η οποία στις ευρωεκλογές του 2024 καταμετρήθηκε στις 57.526 ψήφους που έλαβε πανελλαδικά ο σχηματισμός «Δημοκράτες», η προσχώρηση στη Νέα Δημοκρατία του πρώην υποψήφιου αρχηγού του ΠαΣοΚ προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις εντός και εκτός της κυβερνητικής παράταξης.

Παρά το γεγονός ότι η ένταξη του κ. Λοβέρδου είχε προεξοφληθεί από καιρό, αφού ο ίδιος ο 69χρονος πολιτικός τον τελευταίο χρόνο εκθείαζε με κάθε ευκαιρία τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, ωστόσο οι παλαιότερες τοποθετήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες «μόνον οριζοντίως» θα έφευγε από τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, έγιναν αφορμή για να ξεσπάσει ένα μαζικό κύμα αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Μητσοτάκης υπηρετεί τα καρτέλ»

Δεν περνούν, εξάλλου, απαρατήρητα και τα όσα καταμαρτυρούσε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ήταν ακόμη ηγετικό στέλεχος του ΠαΣοΚ και κατηγορούσε τον σημερινό πρωθυπουργό -με δηλώσεις στο Βήμα και την Δήμητρα Κρουστάλλη που έχουν γίνει viral- ότι «το μόνο που κάνει είναι να εξυπηρετεί τα κάθε είδους καρτέλ».

Τότε ο κ. Λοβέρδος ήταν υποψήφιος αρχηγός του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά στον πρώτο γύρο της εσωκομματικής αναμέτρησης που έγινε στις 5 Δεκεμβρίου 2021, έλαβε 69.827 ψήφους (ποσοστό 25,89%) και κατετάγη στην τρίτη θέση πίσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη (ο οποίος εκλέχτηκε αρχηγός στον δεύτερο γύρο) και τον Γιώργο Παπανδρέου.

Ενάμισι χρόνο αργότερα, στις βουλευτικές εκλογές του 2023, ο κ. Λοβέρδος ήταν υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών, αλλά κατετάγη δεύτερος σε σταυρούς, πίσω από την Μιλένα Αποστολάκη. Και από την επομένη ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της αποχώρησής του από το ΠαΣοΚ.

Αρχικά ίδρυσε τον πολιτικό φορέα «Δημοκράτες» που κατήλθε στις ευρωεκλογές του 2023 αλλά με το απογοητευτικό 1,45% του εκλογικού σώματος που απέσπασε, φάνηκε ότι αυτό θα ήταν το «κύκνειο άσμα» της πολιτικής του δράσης, σύμφωνα με όσα ο ίδιος υποστήριζε προεκλογικά.

Έπειτα, όμως, από μια μικρή περίοδο ενασχόλησης του με τη μουσική, στη διάρκεια της οποίας έλαβε και πτυχίο στα ντραμς, ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΠαΣοΚ και της συγκυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά – Ευάγγελου Βενιζέλου έδειξε ότι στις προθέσεις του ήταν να βρει νέο πολιτικό καταφύγιο στην κυβερνητική παράταξη.

«Δεν χρειάζεται συστάσεις»

Γι΄ αυτό και ελάχιστοι εξεπλάγησαν όταν ανακοινώθηκε ότι πέρασε το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου και φωτογραφήθηκε δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, καλωσόρισε στη Νέα Δημοκρατία «τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών». Για τον κ. Λοβέρδο επισημάνθηκε ότι «δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική».

Ενώ η παράταξη της ΝΔ σημειώθηκε ότι «έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα».

Ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε στον επισκέπτη του Μαξίμου «Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη», ενώ ο κ. Λοβέρδος ανταπέδωσε λέγοντας: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος εξέφρασε την βούληση να είναι υποψήφιος στο Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών, κάτι που, πηγές με γνώση των «γαλάζιων» συσχετισμών, επισημαίνουν ότι ενόχλησε τα στελέχη της κυβερνητικής που πολιτεύονται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι η ενόχληση είναι ευρύτερη στο στελεχιακό δυναμικό της ΝΔ καθώς «ένας ακόμη παλαιός ΠαΣοΚος βρίσκει θέση στο κυβερνών κόμμα αλλοιώνοντας τον δεξιό χαρακτήρα του κόμματος».

Μαζί με τον κ. Λοβέρδο, στην κυβερνητική παράταξη προσχώρησε μια μικρή μερίδα στελεχών των «Δημοκρατών», ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται ο γνωστός ηθοποιός και πρώην βουλευτής και δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Γιάννης Βούρος.

«Διεύρυνση» ή «εξαργύρωση»;

Κυβερνητικές πηγές αντέτειναν ότι ο πρωθυπουργός «υπήρξε από την πρώτη στιγμή πιστός στη λογική της (αμφίπλευρης) διεύρυνσης της ΝΔ». Πρόσθεταν ότι «πολύ πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, το 2019, είχε προσανατολίσει την πολιτική του προς την κατεύθυνση αυτή».

Και σημείωναν ότι «οι μεγάλες πολιτικές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών (ψηφιακό κράτος, μεταρρύθμιση της υγείας και της παιδείας, ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω μείωσης της φορολογίας) δεν έχουν αριστερό ή δεξιό πρόσημο».

Ως εκ τούτου, κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι «η διεύρυνση ήταν πάντα η απάντηση στο ζητούμενο της αυτοδυναμίας που φέρνει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας».

Στον αντίποδα, το ΠαΣοΚ αν και επισήμως απέφυγε να αντιδράσει στην, εν πολλοίς, αναμενόμενη εξέλιξη, μέσω κύκλων εμφανίστηκε ιδιαιτέρως καυστικό, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠαΣοΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο», σχολίασαν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη

«Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠαΣοΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠαΣοΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της», τόνισαν.

«Προφανώς, κύριε Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης», ήταν η κατάληξη του σχολίου του ΠαΣοK.