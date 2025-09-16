Στο Ποσειδώνιο, υπό τους ήχους των τραγουδιών του Θοδωρή Φέρρη, γιόρτασε η Εθνική το χάλκινο στο Eurobasket στη Ρίγα της Λετονίας. Μετά την υποδοχή ηρώων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ακολούθησε το γλέντι μέχρι πρωΐας.

Το νυχτερινό κέντρο άνοιξε το βράδυ της Δευτέρας αποκλειστικά για να υποδεχθεί την Εθνική Ομάδα και οι διεθνείς το διασκέδασαν με χορούς και τραγούδια.

Ο Βασίλης Σπανούλης αποθεώθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους και όπως συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις άναψε πούρο για να το γιορτάσει!

Οι στιγμές που ξεχώρισαν

Στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η άφιξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον οποίο ο προπονητής ανέβηκε στην πίστα καθώς και το τραγούδι «Που ‘σαι Θανάση», που ο Φέρρης αφιέρωσε στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Γέλια προκάλεσε και το σόου του Γιαννούλη Λαρεντζάκη που πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε με την ψυχή του. Μάλιστα άλλαξε τους στίχους «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά…» σε «με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, τον Σλούκα και τ’ άλλα παιδιά» και γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του.

Από το γλέντι απουσίαζαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, καθώς θα αναχωρήσουν για Αυστραλία για να συμμετάσχουν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Δείτε τις φωτογραφίες

Δείτε τα βίντεο

