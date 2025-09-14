Μεγάλο πάρτι έστησαν όλα τα μέλη της Εθνικής μπάσκετ στα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

Συνθήματα, τραγούδια και φυσικά σαμπάνια δε γινόταν να απουσιάζουν από το πάρτι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας, ο Κώστας Παπανικολάου ήταν εκείνοι που πρώτοι έσυραν το χορό στα αποδυτήρια.

Παίκτες και προπονητικό επιτελείο έγιναν ένα κουβάρι και τα πειράγματα έδιναν και έπαιρναν.

"Not a single piece of cloth will remain dry" – Greece locker room 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/HXPumGsjuX — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

