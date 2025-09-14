Δεκαέξι χρόνια ήταν πολλά για την Εθνική μπάσκετ μακριά από ένα μετάλλιο. Η γαλανόλευκη επικράτησε σε ένα δραματικό ματς της Φινλανδίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ έφτασε τα έξι μετάλλια στη διοργάνωση με τα τρία εξ αυτών να είναι χάλκινα. Το πρώτο χρονικό ήρθε το 1949 στην Αίγυπτο, όπου η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Για να ανέβει ξανά στο βάθρο χρειάστηκε να περάσουν 38 χρόνια, αλλά το έκανε εμφατικά. Το 1987 η Ελλάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket το οποίο φιλοξενήθηκε στη χώρα μας. Δύο χρόνια αργότερα, ήρθε το αργυρό απέναντι στη Γιουγκοσλαβία.

Τα δύο τελευταία μετάλλια της Εθνικής ήρθαν το 2005 και το 2009 σε Σερβία και Πολωνία αντίστοιχα.

Τα μετάλλια της Εθνικής σε Eurobasket