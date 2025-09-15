Η Εθνική ομάδα μπάσκετ επέστρεψε το μεσημέρι της Δευτέρας από τη Λετονία έχοντας στις αποσκευές της το χάλκινο μετάλλιο από το Eurobasket. Η υποδοχή της έγινε υπό τους ήχους του «Final Countdown». Πρόκειται για το τραγούδι που συνδέθηκε με το χρυσό στη διοργάνωση του 1987.

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του βγήκαν, παρέλαβαν από μία ανθοδέσμη και το καθιερωμένο αναμνηστικό. Πρώτος πήρε το λόγο στη μικρή τελετή που διοργανώθηκε ο Γιώργος Μαυρωτάς.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού τόνισε μεταξύ άλλων: «Εκ μέρους της Πολιτείας θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη χαρά και την υπερηφάνεια που μας προσέφεραν τα παιδιά μας. Ο αθλητισμός σηκώνει τη χώρα μας πιο ψηλά και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό. Εκτός από την αγωνιστική μας παρουσίας, περάσαμε και πολλά ωραία μηνύματα για την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα χάλκινο μετάλλιο από χρυσάφι για τον ελληνικό αθλητισμό».

«Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής»

Ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το άξιζε αυτή η γενιά. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι αυτό το μετάλλιο να γυρίσει το μπάσκετ σε χρυσές εποχές».

Ο Κώστας Παπανικολάου είπε: «Ευχαριστούμε για την υποδοχή, πολύ όμορφα συναισθήματα βιώνουμε από χθες. Τα μηνύματα αγάπη που έχουμε πάρει, ακόμα και μετά την ήττα από την Τουρκία ήταν συγκινητικά. Η θετική τους σκέψη μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε με αυτή την επιτυχία να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε χαμόγελα και να κάνουμε τη νέα γενιά να αγαπήσουν το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής. Ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος τόνισε: «Από την πρώτη στιγμή οι παίκτες και οι προπονητές είχαν πιστέψει σε ένα μετάλλιο και επέστρεψαν με αυτό. Το αφιερώνουμε στον κόσμο και είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη ημέρα θα είναι καλύτερη. Αυτό το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια θα δώσει ώθηση στο ελληνικό μπάσκετ. Ο κόσμος το αγαπάει το μπάσκετ. Τα χθεσινά δάκρυα χαράς είναι παρακαταθήκη για το μέλλον».

Πλάνα από την υποδοχή στην Εθνική

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την άφιξη της Εθνικής