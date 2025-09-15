«Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η Συναυλία μας», έγραψε στο πρώτο της μήνυμα η αγαπημένη τραγουδίστρια μετά τις δύο sold out συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

Η Άννα Βίσση το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου κατάφερε να γεμίσει το Παναθηναϊκό Στάδιο και να χαρίσει στο κοινό ένα υπερθέαμα.

Η ίδια με ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ευχαρίστησε τους θεατές. Το κείμενό της συνόδευσε με μία φωτογραφία από το κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, γράφοντας:

«Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μία φορά να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε.

Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή. Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές, πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά στόματα παθιασμένα να τραγουδούν!

Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η Συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα».