Η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται σήμερα στη μάχη του χάλκινου μεταλλίου στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025, με στόχο τη νίκη απέναντι στη Φινλανδία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 17:00 από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.

Την τελευταία φορά που η Εθνική είχε βρεθεί σε παιχνίδι μεταλλίου ήταν το 2009 στο Eurobasket της Πολωνίας, όταν είχε νικήσει στον μικρό τελικό τη Σλοβενία. Κοινός παρονομαστής εκείνου του παιχνιδιού με το σημερινό ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος το 2009 ήταν ο ηγέτης της Εθνικής και σήμερα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου.

Η ώρα του τελικού

Ο τελικός του Eurobasket ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γερμανία θα διεξαχθεί στις 21:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.

Σπανούλης: Έχουμε μελετήσει τους Φινλανδούς

Μετά την ήττα της Εθνικής με 94-68 από την Τουρκία στον ημιτελικό της Παρασκευής ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε το σύνθημα για το μετάλλιο. «Είμαστε στην ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, μην είμαστε μίζεροι. Να είμαστε θετικοί, να είμαστε περήφανοι. Και έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Το μεγαλύτερο παιχνίδι, για εμένα, τα τελευταία 16 χρόνια, για να φέρουμε αυτό το μετάλλιο στην πατρίδα μας […] Έχουμε μελετήσει το ματς, έχουμε μελετήσει τους Φινλανδούς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αυριανή μάχη».

Ο προπονητής της Φινλανδίας από την πλευρά του, Λάσι Τούοβι είπε για το σημερινό ματς: «Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε Ιστορία, οπότε είναι μία ιδιαίτερη στιγμή και θα την ευχαριστηθούμε».

Η 12αδα της Εθνικής: Κώστας Σλούκας, Τάιλερ Ντόρσεϊ, ΒασίληςΤολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ντίνος Μήτογλου.

Η 12άδα της Φινλανδίας: Τζέικομπ Γκράντισον, Αντρέ Γκούσταφσον, Μίκαελ Γιαντούνεν, Μίρο Λιτλ, Αλεξάντερ Μάντσεν, Λάουρι Μαρκάνεν, Έντον Μαξούνι, Μίκα Μούρινεν, Ολιβιέ Νκαμχούα, Σάσου Σάλιν, Ιλάρι Σέπαλα, Ηλίας Βάλτονεν.

Η παράδοση της Εθνικής απέναντι στη Φινλανδία σε Eurobasket

1961, ήττα 71-77

2011, νίκη 81-61

2013, ήττα 77-86

2017, ήττα 77-89

Οι προηγούμενοι μικροί τελικοί της Εθνικής