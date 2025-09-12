Τη χειρότερή της εμφάνιση στο Eurobasket έκανε η Εθνική ομάδα απέναντι στην Τουρκία, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να επικρατήσουν 94-68 και να πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Η γαλανόλευκη θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χάλκινο απέναντι στη Φινλανδία.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη υπέπεσαν σε πολλά λάθη (22), τα οποία πλήρωσαν τοις μετρητοίς (25π.). Οι Τούρκοι κατάφεραν να κρατήσουν χαμηλά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (12π.), ενώ ο Σλούκας είχες 15 π.

Στην αντίπερα όχθη ο Οσμάνι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του με 28 πόντους και ποσοστά για όσκαρ (5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα). Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο Τσέντι Όσμαν με 17 πόντους, ο Σενγκούν με 15 π. και ο Λάρκιν με 14π.

Πλήρωσε το νωθρό ξεκίνημα

Όπως συνέβη στην αναμέτρηση με τη Λιθουανία η Εθνική μπήκε νωθρά στην αναμέτρηση επιτρέποντας στην αντίπαλό της να τρέξει επί μέρους 7-0. Σε αντίθεση με εκείνο το παιχνίδι η γαλανόλευκη δεν κατάφερε να ανατρέψει άμεσα τη συνθήκη που δημιουργήθηκε.

Οι Τούρκοι βρήκαν γρήγορα ρυθμό έξω από τη γραμμή του τριπόντου και με πρωταγωνιστή τον Οσμάνι που είχε 14 πόντους έχοντας χάσει μόλις ένα σουτ (1/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα) κατάφεραν να στείλουν σε διψήφια νούμερα τη διαφορά (26-16, 10′).

Η Εθνική με γρήγορο 4-0 στην έναρξη της δεύτερης περιόδου μείωσε σε 26-20, αλλά η συνέχεια ανήκε στους Τούρκους. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη πλήρωσαν κάθε λάθος τους (17-2 οι πόντοι από λάθη), ήταν τρομερά άστοχοι (43% δίποντο). Αυτό επέτρεψε στην ομάδα του Αταμάν να φτάσει τη διαφορά στους 20 πόντους με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 49-31.

Δε βρήκε λύσεις

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Οι Τούρκοι παρά τις προσπάθειες της Εθνικής κατάφεραν να διατηρήσουν τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους με τον Οσμάνι να σπάει όλα τα κοντέρ με την εμφάνισή του.

Ο φόργουορντ της Εφές έσπασε το ρεκόρ σκοραρίσματος για παίκτη της Εθνικής Τουρκίας σε αγώνα νοκ άουτ σταματώντας στους 28 πόντους. Ο Βασίλης Σπανούλης από τα μισά της τέταρτης περιόδου ξεκούρασε και κάποιους παίκτες ενόψει του αγώνα της Κυριακής για το χάλκινο μετάλλιο.

Ελλάδα – Τουρκία 68-94

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-71. 68-94

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (3/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 11 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 2 (1/6 σουτ), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (3/4 βολές), Γιάννης Αντετοκούνμπο 12 (6/13 δίποντα, 0/1 βολή, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κώστας Αντετοκούνμπο 6 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Θανάσης Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3 (1/8 σουτ, 4 ριμπάουντ)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 14 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Χάζερ 7 (7 ασίστ), Σανλί, Όσμαν 17 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπιτίμ 6 (1), Κορκμάζ 7 (3/3 δίποντα), Σενγκούν 15 (5/14 δίποντα, 5/8 βολές, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οσμάνι 28 (5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπάχι, Γιούρτσεβεν

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός

17.00 Ελλάδα – Φινλανδία / ΕΡΤ1

Τελικός

21.00 Τουρκία – Γερμανία / ΕΡΤ1

Το πανόραμα του Eurobasket

