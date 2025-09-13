Ενόψει του μικρού τελικού και στην σκιά της βαριάς ήττας από την Τουρκία στο EuroBasket, μίλησε ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος μετά την προπόνηση της ομάδας για το κρίσιμο αυριανό αγώνα.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, ζήτησε από όλους να ξεχάσουν τι έγινε στον ημιτελικό και να επικεντρωθούν στην ευκαιρία που έχει το ελληνικό μπάσκετ να επιστρέψει από τη Ρίγα με το έβδομο μετάλλιο στην ιστορία της.

«Πρέπει να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο. Έτυχε να γίνει αυτό. Το μόνο που δεν έπρεπε να κάνουμε είναι να παρατήσουμε πνευματικό το ματς. Αυτό είναι που με πειράζει και εμένα και όλη την ομάδα. Αλλά έγινε, είμαστε στην ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, μην είμαστε μίζεροι. Να είμαστε θετικοί, να είμαστε περήφανοι. Και έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Το μεγαλύτερο παιχνίδι, για εμένα, τα τελευταία 16 χρόνια, για να φέρουμε αυτό το μετάλλιο στην πατρίδα μας. Τα τελευταία 38 χρόνια έχουμε πάρει πέντε μετάλλια. Το ’87, το ’89 , το ’05, το ’06 και το ’09. Και τώρα παίζουμε για μετάλλιο και να λέμε “τί έγινε, καταστροφή”. Αυτό δεν με αγγίζει καθόλου. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Θα είμαι πάντα εδώ, θα τους προστατεύω γιατί το πιστεύω, όχι για να το κάνω».

Επίσης, ο «Kill Bill» δεν κρύφτηκε πίσω από τις δικαιολογίες για την ήττα και την εμφάνιση απέναντι στην Τουρκία στον ημιτελικό της Παρασκευής: «Την ευθύνη σε κάθε ήττα την έχει ο προπονητής. Αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ για την ήττα, κανένα πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχα πρόβλημα με τις ευθύνες, ούτε να πω κάτι. Οπότε δεν με ενδιαφέρει».