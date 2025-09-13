Σε επίσημη διαμαρτυρία προχώρησε η ΕΟΚ μετά την προκλητική δημοσίευση της τουρκικής ομοσπονδίας με αφορμή τη νίκη της Εθνικής Τουρκίας απέναντι στην Εθνική Ελλάδας στο χθεσινό ημιτελικό στο Eurobasket 2025. Η διαμαρτυρία κοινοποιήθηκε και στη FIBA.

Οι Τούρκοι ανέβασαν μία φωτογραφία με τον Οσμάν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται γράφοντας «no mercy». Μετά από διαμαρτυρία της ΕΟΚ, η τουρκική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση.

Υπενθυμίζεται ότι το ποστ της τουρκικής ομοσπονδίας περιείχε την παρακάτω φωτογραφία, με την εξής λεζάντα: «χωρίς έλεος, η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση».

Ο Σενγκούν απενεργοποίησε τα σχόλια στην δημοσίευση που προκάλεσε αντιδράσεις

Είχε προηγηθεί και προκλητική ανάρτηση από τον Αλπερέν Σενγκούν, τον τούρκο σέντερ, ο οποίος μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας, θέλησε να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης με μία ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Δεν είναι ποτέ καλός ο θαλασσινός αέρας;», ξεσπώντας σάλο στα σχόλια από Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους.

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα μας, καθώς η θάλασσα παραπέμπει στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, ενώ από την πλευρά τους οι Τούρκοι δείχνουν την απογοήτευσή τος για τη συμπεριφορά του παίκτη, τονίζοντας πώς δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με τον ελληνικό λαό.

Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, η ομάδα που διαχειρίζεται τα social media του Σενγκούν αποφάσισε να απενεργοποιήσει τα σχόλια.