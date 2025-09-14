Η Ελλάδα είναι ξανά στο βάθρο σε Eurobasket. Η Εθνική επικράτησε 92-89 της Φινλανδίας και 16 χρόνια το χάλκινο μετάλλιο στην Πολωνία, ανέβηκε εκ νέου στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν από την αρχή του αγώνα μπροστά στο σκορ, περιόρισε τα επιθετικά όπλα των Φινλανδών και έφτασε στη μεγάλη νίκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ με 30 πόντους και 17 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Βασίλης Τολιόπουλος που είχαν 20 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Την «χτύπησε» έξω από το τρίποντο

Το παιχνίδι άρχισε νευρικά και για τις δύο ομάδες. Οι άμυνες κυριαρχούσαν μέχρι οι παίκτες των δύο ομάδων να βρουν τη λύση έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Ντόρσεϊ από τη μία και οι Βάλτονεν και Γιάντουνεν από την άλλη έδωσαν λύσεις και σκορ.

Από εκεί και μετά ο αγώνας είχε την εικόνα που περιμέναμε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εκείνοι που ηγήθηκαν στο σκοράρισμα της Εθνικής, την ώρα που η γαλανόλευκη (έκανε εξαιρετική δουλειά ο Παπανικολάου) κράτησε χαμηλά τον Μάρκανεν. Κάπως έτσι, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να κλείσει την πρώτη περιόδου με το σκορ στο 24-15.

K-Pap is 35 years old and can still JUMP.#EuroBasket pic.twitter.com/qgRZkKLqMA — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου οι Φινλανδοί με επί μέρους 11-3 μείωσαν στον πόντο, όμως η Εθνική έδειξε χαρακτήρα. Με τον Σλούκα και τον Τολιόπουλο να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση κατάφερε γρήγορα να φέρει τη διαφορά κοντά στους δέκα πόντους. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 48-34 με την Εθνική να έχει 64% πίσω από τα 6,75.μ.

Το έκανε θρίλερ

Στην τρίτη περίοδο οι Φινλανδοί, όπως ήταν φυσιολογικό, προσπάθησαν να κατεβάσουν τη διαφορά. Με τους Γιάντουνεν και Μάρκανεν να κάνουν τη ζημιά η ομάδα του Τουοβι μείωσε γρήγορα στους έξι, αλλά η αντίδραση της Εθνικής ήταν αυτή που έπρεπε.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια και το δίδυμο των Ντόρσεϊ και Τολιόπουλου να «πυροβολεί» από μακριά, η γαλανόλευκη διατήρησε τη διψήφια διαφορά και μπήκε στην τελευταία περίοδο του αγώνα με το σκορ στο 69-56.

Η Εθνική έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι, αφού είχε διψήφια διαφορά σχεδόν δύο λεπτά πριν από το φινάλε. Ωστόσο, το τέλος του αγώνα ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς. H Φινλανδία με επί μέρους 5-18 για να μειώσει στους τέσσερις με τρίποντο του Ενκαμουά στα 54.9″.

Ο Γιάννης απάντησε με γκολ-φάουλ για το 89-83 στα 50.4″, ο Μάρκανεν απάντησε με τρίποντο για το 89-86, η Εθνική σπατάλησε κατοχή προσπαθώντας να φάει χρόνο και στα 20.3″ ο Λιτλ έβαλε βολές για το 89-87. Ακολούθησε 1/2 από τον Σλούκα για το 90-87, πριν ο Παπανικολάου χρεωθεί με φάουλ σε τρίποντο του Βάλτνονεν στα 5.7″. Ο Φινλανδός είχε 2/3, αστόχησε στην τρίτη, ο Γιάντουνεν αστόχησε σε φόλοου κι ο Γιάννης πήρε το ριμπάουντ και τις βολές στα 4″. Και τις έβαλε.

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (2/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/2 βολές), Τολιόπουλος 15 (4/10 τρίποντα), Σλούκας 7 (1), Καλαϊτζάκης 5 (1), Παπανικολάου 4 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30 (9/11 δίποντα, 12/16 βολές, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8 (2)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 6 (6 ασίστ), Σάλιν 5 (1), Ενκαμουά 15 (2), Γιάντουνεν 13 (3), Βάλτονεν 18 (2 τρίποντα, 8/11 βολές), Μαξούνι (0/6 σουτ), Μάρκανεν 19 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2)