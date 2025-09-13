Ο Εργκίν Αταμάν στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου τελικού του Eurobasket 2025, κόντρα στην Γερμανία τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων και στο επίμαχο post της τουρκικής Ομοσπονδίας που κατέβηκε μετά την επίσημη διαμαρτυρία της ΕΟΚ, στο οποίο είχε γραφτεί «κανένα έλεος» σχετικά με την τουρκική επικράτηση.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως ο λόγος που δεν πανηγύρισε με υψωμένες γροθιές είναι ότι έχει πολλούς φίλους στην Ελλάδα και στην Εθνική.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Αταμάν:

«Κάναμε τέλειο τουρνουά μέχρι στιγμής. Σε κάθε παιχνίδι είχαμε το ίδιο τέμπο, την ίδια επιθετικότητα και το ευχαριστηθήκαμε. Κάθε ματς ήταν σαν τελικός. Είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Φυσικά έχουμε μεγάλο σεβασμό στην πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία. Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν τον ίδιο κορμό.

Έχω μεγάλη πίστη στους παίκτες μου. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε ήδη παίξει μεγάλα ματς, απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους, όπως η Σερβία, η Λετονία, η Ελλάδα. Θα παίξουμε με την ίδια στρατηγική, δεν θα αλλάξουμε κάτι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, η ομάδα μου είναι καλύτερη και είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε.

Εκείνο το τουρνουά προετοιμασίας μας βοήθησε πολύ. Μας έδιεξε τις ικανότητές μας. Ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν. Ξέρουμε ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τη Γερμανία, όμως η απόδοση της ημέρας παίζει τον ρόλο της.

Πάντα περιμένουμε ότι οι διαιτητές θα είναι συγκεντρωμένοι και δεν θα κάνουν λάθη. Είναι άνθρωποι. Δεν ξέρω ποιοι θα σφυρίξουν, αλλά εκείνοι πρέπει να γνωρίζουν ότι στον τελικό παίζουν οι δύο καλύτερες ομάδες. Ελπίζω οι παίκτες μου να κάνουν λίγα λάθη. Ελπίζω οι διαιτητές να κάνουν λίγα λάθη.

Πριν από κάθε παιχνίδι μιλάω με τους βοηθούς μου. Μου λένε ότι όλοι είναι αγχωμένοι. Ιδίως οι άνθρωποι της ομοσπονδίας. Εγώ είχα πολύ άγχος πριν από τον πρώτο τελικό της καριέρας μου στην EuroLeague. Μετά κάθε παιχνίδι μου φαίνεται το ίδιο.Πριν μπούμε στη συνέντευξη Τύπου αστειευόμασταν με τον Τζέντι γιατί έχουμε παίξει στους τελικούς της Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, σε μία τέτοια ατμόσφαιρα. Οπότε δεν μας αγχώνει κάτι τώρα.

Κάθε μέρα πρέπει να μαθαίνεις κάτι. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Μπορεί να με πείτε εγωιστή, αλλά τα τελευταία δέκα χρόνια είμαι ο καλύτερος προπονητής. Δεν έχει σημασία η ομάδα. Όπου και να ήμουν έχω κερδίσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η μόνη διαφορά είναι ότι στους συλλόγους πρέπει να μιλάω στα αγγλικά, ενώ στην Εθνική έχω τη χαρά να μιλάω στα τουρκικά. Τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά, οπότε μπορεί τώρα στην Εθνική να με καταλαβαίνουν καλύτερα.

Δεν ξέρω τι σκέφτονται οι αντίπαλοι. Όταν λέω ότι είμαστε φαβορί, δεν είναι λόγια του αέρα. Το λέω γιατί έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, που προέρχονται από καλή σεζόν, οπότε δεν μου είναι δύσκολο να στήσω την ομάδα. Ο Τζέντι ως αρχηγός της ομάδας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στα αποδυτήρια. Κανείς δεν παραπονιέται για τα λεπτά συμμετοχής του. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτή την ομάδα.

Τα social media είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί κάποιες φορές τα διαχειρίζονται άτομα που δεν έχουν εμπειρία. Εγώ ενημερώθηκα για το περιστατικό πριν από δύο ώρες. Όταν το αντιλήφθηκε η ομοσπονδία το post κατέβηκε και το άτομο που το έκανε απολύθηκε»