Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο πρώην επικεφαλής του κόμματος της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος, που εξέτιε ποινή πολυετούς κάθειρξης για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης του κόμματος του, που είχε διαπράξει σωρεία εγκληματικών πράξεων με κορωνίδα την στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πριν από δώδεκα χρόνια.

Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου αποφασίστηκε για λόγους υγείας, καθώς μετά τον κορωνοϊό νοσηλευόταν μεγάλα χρονικά διαστήματα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ωστόσο η απόφαση για αποφυλάκιση προκαλεί τουλάχιστον αίσθηση, καθώς συμπίπτει χρονικά και με την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά μέλος της ΧΑ, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος ο οποίος είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, όταν δημοσιοποιήθηκαν τα βίντεο και άλλο υλικό με τη ναζιστικές του διακηρύξεις, υπήρξε ο θεμελιωτής του πολιτικού μορφώματος, ο άνθρωπος πίσω από όλες τις εγκληματικές δράσεις της ΧΑ, και εκείνος που επικοινώνησε αμέσως μετά τη δολοφονία Φύσσα με υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος του, που τότε, ασκούσε σημαντική πολιτική επιρροή.

Η καταδίκη του σε πολυετή κάθειρξη σε πρώτο βαθμό τον οδήγησε στη φυλακή, όπου ήταν και προσωρινά κρατούμενος νωρίτερα, ενώ είχε αποφυλακιστεί στο παρελθόν και πάλι για λόγους υγείας αλλά με απόφαση του Αρείου Πάγου (αναιρέθηκε εκείνη που τον είχε αποφυλακίσει) επέστρεψε στη φυλακή.

Την αποφυλάκιση του αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο της Λαμίας μετά από αίτηση για λόγους υγείας.