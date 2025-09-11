Η XPeng αποτελεί μια σχετικά νεοσύστατη κινεζική φίρμα καθώς η ιστορία της μετράει μόλις δέκα χρόνια, και όπως ακριβώς κάθε μάρκα που προέρχεται από την αχανή ασιατική χώρα προσβλέπει και εκείνη στην «κατάκτηση» της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η συγκεκριμένη θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει και ένα λόγο παραπάνω καθώς από τον Απρίλιο του 2025, έχει υπογράψει συνεργασία με τον όμιλο VW η οποία αν και προβλέπει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Γερμανών στην Κίνα, με τη συνδρομή της τεχνολογίας και των αρχιτεκτονικών της XPeng, έχει δημιουργήσει ένα δυνατό δεσμό ανάμεσα στην φίρμα και σε ένα πανίσχυρο ευρωπαίο παίκτη. Για την ιστορία, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο εταιρείες, σε χρηματοικονομικούς όρους, έχει μεταφραστεί στην επένδυση περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων από μέρους της VW, με αντάλλαγμα μερίδιο 5% στην κινεζική φίρμα.

Πλην των παραπάνω σημαντικών, τον περασμένο Μάιο, η XPeng παρουσίασε το νέο της P7, ένα αμιγώς ηλεκτρικό «πενταθέσιο αθλητικό coupe sedan» όπως το χαρακτηρίζει η ίδια, το οποίο συνδυάζει την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας με αρετές που προσιδιάζουν σε supercar.

Και με αυτό ακριβώς το αυτοκίνητο αποφάσισε η κινεζική φίρμα να συστηθεί στο ευρωπαϊκό κοινό από την έκθεση του Μονάχου. Για την εξέλιξη της ιστορίας, φρόντισε να δημοσιοποιήσει λίγα ακόμα τεχνικά χαρακτηριστικά του P7 και συγκεκριμένα τον χρόνο επιτάχυνσης από 0-100 χλμ./ώρα σε 3,7 δευτερόλεπτα αλλά και την μέγιστη ταχύτητα των 230 χλμ.

Να σημειωθεί επίσης ότι το P7 έχει σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ αντοχής καθώς έχει ταξιδέψει 3.961 χλμ. σε 24 ώρες, συμπληρώνοντας αντίστοιχο χρόνο αδιάλειπτης λειτουργίας και ταχέων επαναφορτίσεων σε περιβάλλον πίστας στην Κίνα προκειμένου να ελεγχθούν οι δυνατότητες του κυκλώματος φόρτισης των 800 Volt και των μπαταριών του. Παρ΄όλα αυτά, η XPeng δεν έχει δημοσιοποιήσει προς το παρόν μεγέθη αυτονομίας και επαναφόρτισης τα οποία προφανώς σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αγορά υπόκεινται στη διαδικασία έγκρισης τύπου.

Αυτό που έχει δημοσιοποιήσει είναι ένα μέρος των τεχνικών χαρακτηριστικών του και συγκεκριμένα την παρουσία ενός δίδυμου ηλεκτροκινητήρων στην αθέατη πλευρά του. Η συνδυαστική ισχύς τους διαμορφώνεται σε 593 ίππους και 695 Nm ροπής.

Πλην των όσων μπορεί να συμπεράνει κανείς από τα παραπάνω όσο και από την εμφάνιση του P7, στην εξίσωσή του υπολογίστε και γερές δόσεις AI καθώς η XPeng περιγράφει το μοντέλο ως «μια AI πολυτέλεια». Αυτό μεταφράζεται και στη δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 4 η οποία θα εξασφαλίζει στο P7 τον πλήρη έλεγχο, υπό προϋποθέσεις όπου φυσικά επιτρέπεται.

Εκτός από το P7, η ΧPeng παρουσίασε επίσης στο Μόναχο τα σχέδιά της για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου έρευνας και εξέλιξης στη βαυαρική πρωτεύουσα το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία του ήδη από τον προσεχή Οκτώβριο και το οποίο «θα μας επιτρέψει να έρθουμε πιο κοντά με τους ευρωπαίους χρήστες και να διασφαλίσουμε ότι οι καινοτομίες του μέλλοντος ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στις σχετικές ανακοινώσεις.