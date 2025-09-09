Σήμερα σας έχω παρασκήνιο από τη ΔΕΘ το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου πρωταγωνιστής εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ο ανιψιός του και πρώην Διευθυντής του γραφείου του, ο δικηγόρος Γρηγόρης Δημητριάδης.

Δεν ήταν ένας και δυο όσοι μου είπαν για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη που μόνο αθόρυβη δεν ήταν. Κυκλοφορούσε και ήταν παντού μου είπαν, συνέτρωγε με διάφορα στελέχη και τον είδαν σε πολλές συνάξεις και πάρτυ. Εμφανίστηκε όμως, άνετος, και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Βελλίδειο Μέγαρο. Μάλιστα μου είπαν ότι δεν έλειψαν και οι φωτογραφίες του με πολλά στελέχη. Ολόκληρο άλμπουμ γέμιζε κανείς με τις φωτογραφίες του Δημητριάδη.

Και μπορεί οι περισσότεροι να απέφυγαν να τις αναρτήσουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τις αποθήκευσαν στα κινητά τους τηλέφωνα. Τι άλλο ενδιαφέρον όμως έμαθα; Ο Γρ. Δημητριάδης ήταν ενήμερος για την απάντηση που θα έδινε ο θείος του και παλαιός προϊστάμενος σε πιθανή ερώτηση. Αν του άρεσε; Όχι βέβαια. Ποια ήταν η απάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη; Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα (σ.σ. επιστροφής). Βέβαια και στο Μέγαρο Μαξίμου να μην βρίσκεται ο Γρηγόρης, οι δεσμοί δεν κόβονται.

***

Οι διακρίσεις του Πρωθυπουργού σε ΜΜΕ

Θα μείνω στην παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και δεν μπορώ να μην επισημάνω, καθώς και χθες ήταν θέμα συζήτησης σε πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους, οι διακρίσεις του Πρωθυπουργού σε ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του. Φέτος ξεπέρασε η πρωθυπουργική ομάδα κάθε όριο και προηγούμενο. Μου είπαν μάλιστα ότι δόθηκε και ερώτηση σε σάιτ που ανήκει στην περίφημη Ομάδα Αλήθειας που μαθαίνω ότι θέλει να έχει και τηλεοπτικό σταθμό, έστω και μικρής εμβέλειας. Πολλά αρνητικά σχόλια για τη σειρά των ερωτήσεων που δόθηκαν, αλλά και τους αποκλεισμούς. Βέβαια, η σειρά που έδωσαν για ερωτήσεις, δεν χαρακτηρίζει τα ΜΜΕ, αλλά εκείνους που έκαναν την επιλογή. Ενδεικτική της νοοτροπίας που τους διακατέχει.

***

Τα άχρηστα περίπτερα και η απουσία ξένων

Στη φετινή ΔΕΘ όμως είδα και κάτι άλλο. Πέρα από την τεράστια υποβάθμιση, έλειπαν οι ξένοι μετά από πολλά χρόνια, ενώ δεν υπήρχε και τιμώμενη χώρα. Περίσσευαν τα περίπτερα των υπουργείων και των δημοσίων οργανισμών που ήταν αρκετά και κανείς δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς εκθέτουν και σε ποιούς. Απλώς ταλαιπωρούν τους υπαλλήλους τους που τους επιστρατεύουν για να παριστάνουν το τάχα μου ενδιαφερόμενο κοινό και που τα βράδια παίρνουν την εκδίκηση τους στα μπουζούκια της πόλης. Μάλιστα μου λένε ότι τα οικονομικά υπουργεία είχαν πολυπληθή παρουσία, μάλλον για να κάνουν επίδειξη του νέου παραγωγικού μοντέλου.

***

Σύναξη καραμανλικών και σαμαρικών

Εντάξει οι υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώθηκαν στο Βελλίδειο, αλλά, ακούω ότι ήταν στην πλειονότητά τους κομματικοί, οι οποίοι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού πέταξαν τις σημαίες που τους μοίρασαν όπου να ΄ναι και έφυγαν για φαγητό και ποτό. Απεναντίας πολλοί καραμανλικοί και σαμαρικοί βρήκαν «αποκούμπι» και σημείο συνάντησης το περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μπορεί ο υπουργός Νίκος Δένδιας να μην ήταν εκεί παρών όλες τις ώρες, αλλά καραμανλικοί και σαμαρικοί το είχαν κάνει στέκι για να συναντιούνται και να μοιράζονται τους προβληματισμούς τους για τα μελλούμενα.

***

Η σφυγμομέτρηση των «γαλάζιων»

Δεν είναι λίγα τα γαλάζια στελέχη που «ομολογούν» ότι τα μέτρα που εξήγγειλε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός καθυστέρησαν. Εάν είχαν ανακοινωθεί στην περυσινή ΔΕΘ, το κλίμα της δυσαρέσκειας από την επίμονη ακρίβεια θα είχε ανασχεθεί, λένε, μολονότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν εξήγγειλε κάτι που θα μειώσει την ακρίβεια. Στο πρωθυπουργικό μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλώντας στο Live News του Μέγκα χθες, είπε ότι: «τα χρωστούσαμε τα μέτρα». Και άφησε ανοιχτό παράθυρο για καλύτερες μέρες αν η οικονομία έχει υπεραπόδοση, αλλά του… χρόνου.

***

ΔΕΘ «damage control»

Αυτή η Έκθεση ήταν περισσότερο ΔΕΘ «διαχείρισης της ζημιάς» που έχει προκληθεί στην κυβέρνηση από το επίμονο ακριβό κόστος ζωής, αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι διαπίστωση της στήλης αυτής, αλλά γαλάζιου βουλευτή που στέκεται συχνά πυκνά με κριτική διάθεση απέναντι στα συμβαίνοντα.

***

Το μάτι του Αλέξη με τα μάτια των άλλων

Και να πάω τώρα στον Αλέξη Τσίπρα και στην ομιλία του στο Βελλίδειο την περασμένη Παρασκευή. Ήμουν εκεί, αλλά θέλησα να μάθω και από ανθρώπους μου που ήταν παρόντες τι εντυπώσεις τους άφησε η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού πριν σχηματίσω άποψη.

Τα βασικά συμπεράσματά μου ήταν δύο. Αρχικά, ότι ελάχιστοι εξ όσων πήγαν να τον ακούσουν διαφώνησαν με το περίγραμμα που έθεσε ο πρώην πρωθυπουργός. Δηλαδή την περίφημη «εθνική πυξίδα» των εννέα αξόνων που λάνσαρε μέσα σε 40 λεπτά για την Ελλάδα του 2030. Από την άλλη όμως έχω να πω ότι, κόντρα στον ενθουσιασμό ορισμένων ενόψει της φημολογούμενης επανόδου του στην κεντρική σκηνή, αντιλήφθηκα ότι κάποιοι άρχισαν να αμφιβάλλουν για την, επίσης φημολογούμενη, «δίψα επιστροφής» που τον διακατέχει.

***

Ο Φάμελλος περιμένει κόσμο

Το ενδιαφέρον των συριζαίων προσελκύει πλέον το διήμερο του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ. Από σήμερα, μου είπαν, πως μια πολυπρόσωπη ομάδα κεντρικών στελεχών θα βρίσκεται εκ νέου στη Θεσσαλονίκη για να υποστηρίξει την προσπάθεια του τωρινού προέδρου.

Το βάρος της Κουμουνδούρου, μαθαίνω, ότι έχει δοθεί στην αυριανή ομιλία στο Βελλίδειο, στη διάρκεια της οποίας θα κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Με αβαντάζ το γεγονός πως ο Σ. Φάμελλος μεγάλωσε στην πόλη και γνωρίζει κόσμο και κοσμάκη, έχει γίνει μπόλικη δουλειά προετοιμασίας. Κακά τα ψέματα, οι συγκρίσεις σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι αναπόφευκτες και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κερδίσει το στοίχημα.

***

ΕΝΦΙΑ… βραχονησίδων

Αναγνωρίζω ότι η αρχική μείωση κατά 50% και ακολούθως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων θα ωφελήσει τους δικαιούχους πρώτης κατοικίας. Η σπουδή όμως της κυβέρνησης, δια του Υπουργείου Οικονομικών, να δημοσιεύσει άρον άρον τη λίστα των «ευνοούμενων» περιοχών προκαλεί θυμηδία. Διότι σ’ αυτή συμπεριελήφθησαν ακόμη και… βραχονησίδες που απλώς ανήκουν διοικητικά σε κάποιους δήμους. Είναι κομμάτια γης στα οποία ούτε ζει κανείς ούτε διαθέτουν ακίνητα. Μάλλον κάποιοι ήθελαν να φαίνονται πολλές οι σελίδες του PDF.

***

Βεντέτα κάτω από τον πασοκικό ήλιο του Αγρινίου

Σας είχα αποκαλύψει πριν καιρό ότι στο Αγρίνιο, υπάρχουν πασοκικές βεντέτες, που μετατρέπουν την Αιτωλοακαρνανία σε πολιτικό φαρ ουέστ. Μάλιστα τα πράγματα αρχίζουν να ξεφεύγουν μεταξύ των στελεχών που στηρίζουν την βουλευτή του ΠαΣοΚ Χριστίνα Σταρακά και τον διεκδικούντα χρίσμα στις επόμενες εκλογές Γιώργο Καλλιακμάνη.

Από τη μια πλευρά, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής δηλώνει πως πριν μπει στην αστυνομία έχει εργαστεί νύχτα σε περίπτερο, σε επιχείρηση με μονωτικά υλικά, αλλά και ως οδηγός ταξί. Από την πλευρά, η βουλευτής του νομού δηλώνει ότι στο παρελθόν, πουλούσε καντήλια και λιβανιστήρια έξω από το νεκροταφείο. Αν έμεναν σε αυτά, θα ήταν απλώς μια γραφική διαμάχη, όμως πρόσφατα κατατέθηκε μήνυση κατά του Καλλιακμάνη, η οποία όπως υποστηρίζουν οι δικοί του, προέρχεται από άνθρωπο που στηρίζει τη Σταρακά. Η μήνυση προέκυψε μετά τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο, σε μια ανάρτηση τρίτου προσώπου και αφορούσε την επέτειο των 51 ετών από την ίδρυση του ΠαΣοΚ. Μαλλιά κουβάρια έχουν γίνει στο Αγρίνιο και έχουμε ακόμα δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές, σύμφωνα με τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις.