μΣτα μέσα της δεύτερης τετραετίας, πατάμε γκάζι είπε με έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της αποψινής ομιλίας του από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μέτρα στη ΔΕΘ, κυρίως για τη μείωση της φορολογίας, που έχουν σκοπό την επαναπροσέγγιση της μεσαίας τάξης, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εκλογικού σώματος.

Άλλωστε, οι τελευταίες μετρήσεις έχουν δείξει ότι η συγκεκριμένη τάξη δηλώνει δυσαρεστημένη και αρκετά πιεσμένη. Ο πρωθυπουργός, από τη ΔΕΘ προέβαλε για άλλη μια φορά την ανάγκη σταθερότητας ενώ άφησε αιχμές τόσο κατά του ΠαΣοΚ αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγοντας να μην τον αναφέρει ονομαστικά παρά μόνο μιλώντας για «βαρίδια του παρελθόντος».

Την ώρα που ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μέτρα δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις οικογένειες με παιδιά αλλά και στους νέους, το κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν κλειστό από τις διαδηλώσεις. Το Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο είχε αρκετό κόσμο, ενώ από την πρώτη σειρά παρακολούθησαν την ομιλία του όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης, ξεκίνησε την ομιλία του με αναδρομή στο παρελθόν, λέγοντας ότι για πρώτη φορά βρέθηκε σε αυτό το βήμα το 2016, όταν ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε, αναλαμβάνοντας την διακυβέρνηση της χώρας, η Ελλάδα πέρασε από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από την ανεργία στην αύξηση της εργασίας.

Στέλνοντας ένα μήνυμα προς τα μέλη της κυβέρνησης για ενδεχόμενα δείγματα αλαζονείας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να «καβαλάνε το καλάμι», αλλά αντιθέτως να ιδρώνουν τη φανέλα. Μάλιστα, χρησιμοποίησε μια κρητική μαντινάδα λέγοντας: «Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις».

Την ίδια ώρα, ζήτησε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συγκλίνουν για κοινό καλό του τόπου. Ωστόσο, αιχμηρά πρόσθεσε στη συνέχεια πως, «αν κρίνουμε από τις διαθέσεις των υπολοίπων κομμάτων, το πολιτικό σκηνικό δυσκολεύεται να υπηρετήσει τις ανάγκες των καιρών. Ακούγεται ειρωνικό η κυβέρνηση να δέχεται πυρά ακόμα και για την ανεπάρκεια των αντιπάλων της».

Τα μέτρα για τον ΦΠΑ

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση φόρων για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, αγρότες, οικογένειες και νέους. Ελαφρύνσεις δίνονται όμως και σε όσους ζουν στις ακριτικές περιοχές και χωριά έως 1.500 κατοίκους. Ειδικότερα για αυτό το μέτρο, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους βουλευτές των Δωδεκανήσων, τονίζοντας ότι είναι ένα μέτρο που θα τους χαροποιήσει ιδιαιτέρως. Η φράση αυτή ενδεχομένως να μην ήταν τυχαία, διότι δεν ήταν και λίγες οι φορές, ειδικότερα τους τελευταίους μήνες, όπου οι βουλευτές της επαρχίας έκαναν συχνές αναφορές ότι συναντούν «γκρίνιες» στις περιφέρειες τους.

Αποφασίστηκε, σταδιακό τέλος στην προσωπική διαφορά, μείωση φόρου ενοικίων για ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερα τεκμήρια διαβίωσης.

Επίσης, μειώνονται οριζοντίως φόροι που φέρνουν αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα για μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Ελαφρύνσεις σε οικογένειες, νέους, ιδιοκτήτες ακινήτων και κατοίκους χωριών και ακριτικών νησιών, περιλαμβάνονται στο πακέτο μέτρων για το 2026.

Κεντρική θέση στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού έχει η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, με πρόσθετες ελαφρύνσεις που διαρκώς αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, φτάνοντας ακόμα και σε μηδενισμό φόρων για πολύτεκνους για τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο συνδέονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις με την ενίσχυση της οικογένειας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Τα οφέλη θα τα δουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο, καθώς η μείωση στην παρακράτηση θα αυξήσει απευθείας τις μηνιαίες αποδοχές τους και σε αρκετές περιπτώσεις το τελικό ετήσιο κέρδος θα υπερβαίνει το έναν μισθό, ενώ για τους πολύτεκνους τα κέρδη μπορεί να ξεπεράσουν τους δύο μισθούς ανά εργαζόμενο γονέα..

Οι εξαγγελίες περιλαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, μέσω της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων τους.

Οι… «εκπλήξεις»

Στις μεγάλες εκπλήξεις, όπως της περιγράφει το Μεγάρου Μαξίμου, περιλαμβάνεται ο μηδενισμός του φόρου για νέους έως 25 ετών για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ειδική μέριμνα υπάρχει και για τα επόμενα χρόνια, καθώς προβλέπεται η υπαγωγή τους στον μειωμένο συντελεστή 9% από το 26ο μέχρι το 30ο έτος της ηλικίας τους, που σημαίνει ότι όλοι οι νέοι θα έχουν εξαιρετικά ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση για τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους.

Στα αξιοσημείωτα των ελαφρύνσεων περιλαμβάνεται η μείωση του φόρου των εισοδημάτων από ενοίκια, με την εισαγωγή νέου κλιμακίου 12.000 έως 24.000 ευρώ, όπως και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα.

Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, επεκτείνεται η περίμετρος των δικαιούχων για τη μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος, που ισχύει σήμερα για όσους μένουν σε μικρές κοινότητες.

Στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, περιλαμβάνονται και 4 βασικές μεταρρυθμίσεις, με διευρυμένο ορίζοντα, για την καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου, Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, σύγχρονες Πολεοδομίες με πλήρες Κτηματολόγιο και Ενεργειακό Χάρτη για αυτονομία με προσιτές τιμές.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

1. Μειώσεις φορολογικών συντελεστών για μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες αλλά και επιπλέον ελαφρύνσεις για κάθε παιδί

Από τον επόμενο χρόνο μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, πλην του εισαγωγικού που είναι ήδη στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό.

Συγκεκριμένα, η κλίμακα για έναν εργαζόμενο με μισθό από 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% μειώνεται στο 20% και υποχωρεί περαιτέρω στο 18% όταν υπάρχει ένα παιδί. Αντίστοιχα, κατεβαίνει στο 16% με δύο τέκνα. Θα υποχωρεί στο 9% για τους τρίτεκνους. Και θα μηδενίζεται σε οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά. Με τη νέα κλίμακα ένας εργαζόμενος των 20.000 ευρώ με δύο παιδιά, θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ. Με τρία τέκνα θα εξοικονομεί 1.300 ευρώ. Και με τέσσερα παιδιά, το κέρδος θα είναι 1.680 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές αφορούν το ατομικό εισόδημα, κι όχι το οικογενειακό, άρα κάθε μέλος ενός νοικοκυριού με εισοδήματα θα έχει όφελος.

Εάν, πάλι, έχει ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ και δεν έχει παιδιά, το όφελος του θα είναι 400 ευρώ. Με ένα παιδί, αυτό θα ανεβαίνει στα 800, με δύο, στα 1.200, με τρία παιδιά, στα 2.100 και με τέσσερα, στα 4.100 ευρώ. Η κλιμάκωση αυτή για πολλούς φορολογούμενους συνεπάγεται από μισό μέχρι και πάνω από έναν μισθό τον χρόνο. Με τις ίδιες ρυθμίσεις, δύο εργαζόμενοι πολύτεκνοι θα έχουν όφελος ένα ποσό ίσο με επιπλέον δύο μισθούς για τον κάθε γονέα.

Επίσης για τα εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39%, από 44%.

Οι αλλαγές στην κλίμακα εισοδήματος θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026, που σημαίνει ότι οι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως και οι συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από τον Ιανουάριο του 2026, όταν και θα δουν την μείωση στις κρατήσεις τους.



2. Κανένας απολύτως φόρος για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών με έσοδα μέχρι 20.000 ευρώ και μειωμένος συντελεστής 9%, αντί 22%, για τα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι τα 30 τους

Στο εξής κανένας εργαζόμενος έως 25 ετών με εισοδήματα μέχρι και 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο, ενώ για ακόμα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 30 τους, θα φορολογούνται με τον βασικό συντελεστή 9% αντί του 22% που ισχύει σήμερα. Πρόκειται δηλαδή για μείωση φόρου άνω του 50%. Με αυτή την πρωτοβουλία, ένας εργαζόμενος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα εξοικονομεί 1.283 ευρώ ετησίως, δηλαδή περισσότερο από έναν μισθό. Εάν, πάλι, το εισόδημα του φθάνει τις 20.000, το όφελος του θα είναι 2.480 ευρώ. Δηλαδή, σχεδόν δύο μισθοί. Και για μια 28χρονη επαγγελματία με τα ίδια έσοδα, το κέρδος θα είναι 1.300 ευρώ, ισοδύναμα περίπου με μία ακόμη μηνιαία αμοιβή της.

Τα μέτρα για τους νέους

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

3. Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους το 2026 και καταργείται το 2027

Πέφτει στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και από το 2027 καταργείται πλήρως, που ισοδυναμεί με πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και την καθιερωμένη ετήσια αύξηση των αποδοχών τους.

4. Μείωση στους φόρους ενοικίων για 150.000 ιδιοκτήτες ακινήτων

Θεσπίζεται χαμηλότερος συντελεστής 25% για τα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για κάθε εκμισθωτή υπήρχε ενιαίος συντελεστής 15% έως τα 12.000 ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, αυτός ανέβαινε απότομα στο 35%. Η θέσπιση του νέου συντελεστή ικανοποιεί, αρχικά 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες οι οποίοι αδικούνταν. Παράλληλα η ρύθμιση βοηθά και στη φορολογική συμμόρφωση. Συνεπώς, αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι, πια, μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, στο εξής, θα έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα αληθινά ενοίκια. Μάλιστα όταν αυτό συμβεί θα εξετασθούν και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων.

5. Μείωση του ΕΝΦΙΑ στο μισό για την πρώτη κατοικία σε όλα τα χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους το 2026 και κατάργησή του το 2027

Για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας από το 2026 μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό και το 2027 καταργείται εντελώς στις πρώτες κατοικίες χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους! Είναι ένα σημαντικό κίνητρο για να παραμένουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους ή και να επιστρέψουν εκεί για μία νέα ζωή.

6. Μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, εξαντλώντας τα όρια τα οποία θέτει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σήμερα, ο μειωμένος ΦΠΑ ισχύει μόνο σε 5 νησιά, κυρίως σε εκείνα που είχαν το βάρος της φιλοξενίας προσφύγων. Στο εξής, το μέτρο επεκτείνεται και σε δεκάδες άλλα τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και στις ενότητες των Δωδεκανήσων και του Έβρου. Από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο.

Τα μέτρα για την περιφέρεια

Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας

Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους – καταργείται εντελώς το 2027

Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

7. Μικρότερα τεκμήρια για 500.000 φορολογούμενους

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους. Επίσης διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

8. Μέτρα για το στεγαστικό με αξιοποίηση και ακινήτων του δημοσίου. Θα χτισθούν 2.000 διαμερίσματα σε τρία πρώην στρατόπεδα για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία

Πρώτη κίνηση η παραχώρηση 3 στρατοπέδων, ένα στο Μοσχάτο, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη (στρατόπεδο Ζιάκα) και το τρίτο στην Πάτρα (στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη). Σε αυτά θα χτιστούν 2.000 διαμερίσματα με προοπτική το 25% από αυτά να στεγάσουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% θα αποδοθεί σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα.

Τα μέτρα για το στεγαστικό

Χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 – 24.000 ευρώ

Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων

Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων – το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75

9. Ενίσχυση των εγχώριων επενδύσεων στην άμυνα και την κατασκευή οχημάτων

Διπλασιάζεται η έκπτωση στις δαπάνες επενδύσεων που θα γίνονται στην ελληνική αγορά στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων. Η συγκεκριμένη ενίσχυση μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 150 εκατομμύρια, με σκοπό να προωθηθούν μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα και τη βιομηχανία της, υπό το πρίσμα των κατευθύνσεων της Ευρώπης για την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας των κρατών-μελών.

10. Στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών και είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την περαιτέρω απλούστευση των αδειοδοτήσεων με αιχμή τις επενδύσεις στο χώρο της Βιομηχανίας. Σύντομα τελειώνουν τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για βιομηχανία και τουρισμό.

Παράλληλα, εξελίσσεται η προκήρυξη της δράσης, ύψους 200 εκατομμυρίων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας ενώ η Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, παρέχει επιπλέον 780 εκατομμύρια για ευνοϊκά δάνεια προς μικρομεσαίους. Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα με ενεργοποίηση από το 2026 ενώ 50 εκατομμύρια θα διατεθούν ειδικά για το ταμείο καινοτομίας φαρμάκων.

Ταυτόχρονα ξεκινούν, οι χρηματοδοτήσεις 2 νέων ευρωπαϊκών ταμείων, του Κοινωνικού Κλιματικού και του Εκσυγχρονισμού: 700 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων μονάδων. Ακόμη 200 εκατομμύρια για μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία. Και επιπλέον 300 εκατομμύρια ως ξεκίνημα για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού μας στόλου με νέα πράσινα πλοία.

Επίσης ανακοινώθηκαν:

Θεσμοθέτηση και στην Ελλάδα του Εθνικού Απολυτηρίου: Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου, αποκτώντας το δικό του εκπαιδευτικό κύρος και το δικό βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. Ύστερα από μία σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών στη διάρκεια του σχολείου, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο. Μία αλλαγή, που πρέπει να εξεταστεί από κοινού με τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ: Η Υγεία αποτελεί το δεύτερο πεδίο που απαιτεί συνεννόηση. Η προσπάθεια που εξελίσσεται στο ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για ανακαινίσεις ΤΕΠ σε 93 νοσοκομεία και 163 Κέντρα Υγείας, απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις κλπ, πρέπει να συνεχισθεί με κατανόηση και διάθεση θετικών προτάσεων από όλους Σύγχρονες Πολεοδομίες με πλήρες Κτηματολόγιο: Μία μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει τι και με ποιους όρους. Οι Πολεοδομίες θα φύγουν από τους δήμους για να ενταχθούν οργανικά στο Κτηματολόγιο ΑΕ. Ο Ενεργειακός Χάρτης των επόμενων δεκαετιών: Εθνικό στοίχημα η ενεργειακή αυτονομία σε συνδυασμό με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι που ταυτίζεται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου η Ελλάδα ήδη πρωταγωνιστεί, εξάγοντας ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα της.

Δείτε όλη την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ

